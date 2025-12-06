V ukrajinskej Záporožskej oblasti zničili ruský protilietadlový systém Buk-M3

Akciu podnikli príslušníci ukrajinského vojenského spravodajstva.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Ruský samohybný raketový systém zem-vzduch stredného doletu Buk-3M. Foto: Ilustračné, Tlačová služba ruského ministerstva obrany via AP
Špeciálna jednotka ukrajinského obranného spravodajstva zasiahla ruský protilietadlový raketový systém Buk-M3 neďaleko okupovanej obce Svjatotrojcke v Záporožskej oblasti na juhovýchode krajiny. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje ukrajinské vojenské spravodajstvo.

Skúsení príslušníci špeciálnej jednotky 6. decembra vypátrali nepriateľský protilietadlový raketový systém Buk-M3 a úspešne ho zasiahli na Deň ozbrojených síl Ukrajiny,“ uviedlo obranná spravodajská služba.

Ďalší drahý systém protivzdušnej obrany prevádzkovaný ruskými útočníkmi bol spálený,“ dodala.

