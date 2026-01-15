Rusko je znepokojené najnovším vývojom okolo Grónska, varuje veľvyslanectvo v Belgicku

Ruská federácia je vážne znepokojená možným nasedením jednotiek Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) na území Grónska, uviedlo v stredu ruské veľvyslanectvo v Belgicku, kde má Aliancia svoje sídlo.
„Situácia, ktorá sa vyvíja vo vysokých zemepisných šírkach, je pre nás predmetom vážneho znepokojenia,“ píše veľvyslanectvo s tým, že Aliancia „posilňuje svoju vojenskú prítomnosť pod falošnou zámienkou rastúcej hrozby zo strany Moskvy a Pekingu“.
Európske krajiny vyslali do Grónska vojenský personál
Francúzsko, Švédsko, Nemecko a Nórsko už skôr oznámili, že do grónskeho hlavného mesta Nuuk vyšlú vojenský personál v rámci prieskumnej misie. Oznámenie prišlo po tom, čo stretnutie amerických, dánskych a grónskych predstaviteľov vo Washingtone nezastavilo ambície amerického prezidentaDonalda Trumpa získať kontrolu nad arktickým ostrovom, ktorý je autonómnym samosprávnym územím Dánska.
Trump opakovanie tvrdí, že Grónsko je kľúčové pre bezpečnosť USA a že ak ho Washington nezíska, „urobí tak Čína alebo Rusko“.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí ani Kremeľ, ktorých vyjadrenia majú väčšiu váhu než stanoviská jednotlivých veľvyslanectiev, sa k najnovšiemu vývoju zatiaľ nevyjadrili.