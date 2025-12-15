Rusko chce podľa britského náčelníka generálneho štábu zničiť NATO

Nový veliteľ britských ozbrojených síl bude vyzývať na „národnú odolnosť“ tvárou v tvár rastúcim hrozbám, najmä deklarovanému odhodlaniu Ruska zničiť NATO, uviedlo v nedeľu britské ministerstvo obrany.
„Situácia je nebezpečnejšia, než som zažil počas svojej kariéry, a reakcia si vyžaduje viac ako len posilnenie našich ozbrojených síl,“ povie podľa vyhlásenia ministerstva obrany v pondelňajšom prejave náčelník generálneho štábu britských ozbrojených síl Richard Knighton.
Nové školy
„Nová éra obrany neznamená len to, že naša armáda a vláda posilnia svoje schopnosti, čo aj robíme, znamená to, že sa posilní celý náš národ.“ S týmto cieľom oznámi Knighton financovanie vo výške 50 miliónov libier pre nové „vysoké školy technickej výnimočnosti v oblasti obrany“, ktoré pomôžu zamestnávateľom v rezorte obrany vyškoliť personál.
Očakáva sa, že Knighton bude hovoriť aj o ruskej invázii na Ukrajinu a jej hrozbe pre NATO. „Putinova ochota zamerať sa na susedné štáty vrátane ich civilného obyvateľstva podľa možnosti novými a ničivými zbraňami, ohrozuje celé NATO vrátane Spojeného kráľovstva,“ povie podľa britského ministerstva obrany náčelník generálneho štábu, ktorý je vo funkcii od septembra.
Lov ruských ponoriek
„Ruské vedenie dalo jasne najavo, že chce spochybniť, obmedziť, rozdeliť a nakoniec zničiť NATO.“
Knighton predstaví svoje myšlienky v prejave pred členmi bezpečnostného inštitútu RUSI, think-tanku špecializujúceho sa na obranné záležitosti. Predtým, ako prevzal funkciu náčelníka štábu, viedol britské Kráľovské letectvo.
Začiatkom decembra Británia a Nórsko predstavili novú obrannú dohodu, podľa ktorej budú ich námorné sily spoločne prevádzkovať flotilu vojnových lodí na „lov ruských ponoriek“ v severnom Atlantiku.
Cieľom je chrániť kritickú podmorskú infraštruktúru, ako sú káble, ktoré sú podľa západných predstaviteľov čoraz viac ohrozované Moskvou.