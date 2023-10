Rusko chce do konca roka obsadiť celú Doneckú oblasť, uviedol šéf vojenskej správy mesta Avdijivka Barabaš

Ruskí okupanti stanovili nový termín obsadenia celej Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na šéfa vojenskej správy mesta Avdijivka Vitalija Barabaša, tento cieľ chcú splniť do 31. decembra.

„Určili ďalší termín vstupu na administratívne hranice Doneckej oblasti. Teraz je 31. december. To znamená, že do konca roka dostali za úlohu vstúpiť do administratívnych hraníc Doneckej oblasti,“ vyhlásil Barabaš vo vysielaní ukrajinského rozhlasu.

Barabaš zároveň zdôraznil, že mesto Avdijivka má mimoriadne strategický význam. „Ak sa dostanú do Avdijivky, bude pre nich ľahšie dosiahnuť Pokrovsk a tak ďalej. Preto je pre nich Avdijivka taká mimoriadne dôležitá,“ dodal Barabaš.

Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) okolo Avdijivky zúria tvrdé boje. Ukrajinská armáda informovala, že ukrajinské sily pokračujú v odrážaní ruských útokov v okolí Avdijivky.