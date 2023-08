Rusko by mohlo anektovať odštiepenecké regióny Gruzínska, tvrdí Medvedev a idea pripojenia je vraj stále populárna

Rusko by mohlo anektovať gruzínske odštiepenecké regióny Južné Osetsko a Abcházsko, vyhlásil jeho niekdajší prezident Dmitrij Medvedev. Podľa neho je v daných regiónoch idea pripojenia sa k Rusku stále populárna.

„Je dosť možné, že by sa to dalo zaviesť, ak sú na to dobré dôvody,“ dodal v článku, ktorý zverejnil ruský denník Argumenty i Fakty. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.