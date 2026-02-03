Ruskí jazykovedci volajú po ochrane nadávok. Moskovský patriarcha ich považuje za chorobu ducha

Jazykovedci z Ruskej akadémie vied vyzývajú na ochranu nadávok po tom, ako patriarchaRuskej pravoslávnej cirkvi apeloval na poslancov Štátnej dumy, aby riešili podľa neho rastúce používanie vulgarizmov v spoločnosti. Informuje o tom ruský exilový portál The Moscow Times.
Jedinečné slová
„Nadávanie sa očividne zvýšilo,“ povedal pre agentúru RIA Novosti jazykovedec Vladimir Pachomov z Inštitútu ruského jazyka V. V. Vinogradova.
„Nech to znie akokoľvek paradoxne, jazykovedci dnes prichádzajú s myšlienkou, že nadávky treba chrániť a zachovať,“ uviedol. „Musíme obmedziť používanie obscénneho jazyka práve preto, aby sme nestratili túto jedinečnú skupinu slov, ktoré nesú veľkú výrazovú silu.“
Choroba ducha
Pachomov podporil nedávnu výzvu patriarchu Kirilla, aby sa zaviedli určité obmedzenia používania vulgarizmov na verejnosti, zdôraznil však, že cieľom má byť ochrana a uchovanie týchto výrazov, nie ich úplné odstránenie.
Patriarcha Kirill minulý týždeň vyzval poslancov, aby našli spôsob, ako „duchovnú chorobu vulgárneho jazyka“ zbaviť popularity, ktorú si podľa neho v Rusku získava.
Podľa ruských zákonov, ktoré ponechávajú definíciu obscénnych výrazov na polícii a prokuratúre, sa používanie nadávok na verejnosti trestá pokutou alebo až 15 dňami väzenia.