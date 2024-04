Ruské útoky dronmi spôsobili požiare energetických zariadení v Smolenskej oblasti (video)

V energetických zariadeniach v ruskej Smolenskej oblasti vypukli požiare po tom, čo podľa tamojšieho gubernátora Ukrajina zaútočila dronmi. Vasilij Anochin povedal, že cieľom útoku sa stali „civilné palivové a energetické zariadenia“. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.

Ďalší útok dronom vyvolal evakuáciu v častiach Lipeckej oblasti na juhozápade Ruska. Oblastný gubernátor Igor Artamonov povedal, že dron spadol do priemyselnej zóny. Nespôsobil zranenia, ale obyvateľov z okolia z preventívnych dôvodov evakuovali. O tom, či vznikli nejaké škody a čo sa stalo terčom, neuviedol.

🔥 Russia; RosNeft oil depot on fire as the sun begins to rise after Ukrainian drone strikes. At least 5 explosions were heard by the locals. Yartsevo, Smolensk region. pic.twitter.com/kJoSuZVGgh

— Igor Sushko (@igorsushko) April 24, 2024