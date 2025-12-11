Ruská protivzdušná obrana údajne zostrelila rekordný počet ukrajinských dronov

Ruské sily údajne zostrelili v noci na štvrtok 287 ukrajinských dronov, čo je jeden z najvyšších počtov za jednu noc počas takmer štyri roky trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu. Ukrajinské dronové útoky si okrem iného vyžiadali dočasné uzavretie moskovských letísk, uviedlo ruské ministerstvo obrany.
Z dronov „zachytených a zostrelených“ ruskou protivzdušnou obranou smerovalo 32 do Moskvy, napísalo ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na Telegrame.
Ohrozili letiská
Všetky štyri letiská v ruskom hlavnom meste boli dočasne vyradené z prevádzky, uviedol ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu (Rosaviacija) s tým, že lety bolo nútené odkláňať aj petrohradské letisko Pulkovo.
Vedúci vojenskej správy ukrajinskej Poltavskej oblasti uviedol, že Rusko cez noc zaútočilo na miestne energetické zariadenia, čo spôsobilo požiare.
Čaká sa ťažká zima
Generálny riaditeľ ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Naftogaz Serhij Koreckyj v rozhovore pre agentúru AFP minulý týždeň povedal, že krajina môže čeliť najťažšej zime od začiatku ruskej ofenzívy vo februári 2022.
Koreckyj zároveň poznamenal že tohtoročné ruské útoky boli intenzívnejšie a začali sa skôr v zime, čo ešte zhoršilo ich účinok. Podľa analýzy štatistík ukrajinského letectva Rusko v posledných mesiacoch vyslalo na Ukrajinu rekordný počet dronov a rakiet.
Ukrajina a jej spojenci presadzujú plán na ukončenie najničivejšieho konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny. Predstavitelia v Kyjeve v stredu pre agentúru AFP potvrdili, že Washingtonu predložili aktualizovaný návrh na ukončenie vojny na Ukrajine.