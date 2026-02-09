Ruská bezpečnostná služba FSB získala právomoci vypínať internet a mobilné siete po celej krajine

Ruská bezpečnostná služba FSB na základe novej legislatívy nadobudla rozsiahle právomoci vypínať internet, mobilné siete a ďalšie komunikačné služby v celej krajine v mene národnej bezpečnosti. Britské ministerstvo obrany v nedeľu uviedlo, že legislatíva zavádza „bezprecedentnú mieru štátnej kontroly“ nad digitálnou infraštruktúrou. Informuje o tom web United 24.
Nový zákon ukladá telekomunikačným operátorom povinnosť okamžite prerušiť služby, keď dostanú pokyn od FSB. Nariadenie sa vzťahuje na všetky formy komunikácie vrátane internetu, mobilných a pevných telefónnych služieb a komunikačných platforiem. Poskytovatelia služieb sú zo zákona chránení pred finančnou zodpovednosťou za výpadky spôsobené dodržiavaním zákona. Vzhľadom na širokú právnu definíciu komunikačných služieb môže FSB podľa novej legislatívy zákonne obmedzovať alebo vypínať prakticky všetky formy komunikácie. Zákon prijala ruská Štátna duma 27. januára.
Britská vláda dodala, že tento krok zapadá do širšieho trendu zvyšovania štátnej kontroly nad informačným priestorom Ruska, ktorý sa zosilnil po začiatku invázie na Ukrajinu.
Ruský vodca Vladimir Putin už skôr nariadil vláde pripraviť ďalšie obmedzenia zamerané na softvér z krajín, ktoré Moskva označuje za „nepriateľské“. Vyplýva to zo zoznamu prezidentských pokynov zverejneného na oficiálnej stránke Kremľa.