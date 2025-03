Rubio: Na rokovania na najvyššej úrovni s Ruskom je príliš skoro

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok upozornil, že je predčasné očakávať rokovania na najvyššej úrovni s Ruskom. Povedal však, že Spojené štáty vyhodnocujú odpoveď Moskvy na snahy Washingtonu ukončiť vojnu na Ukrajine.

Na otázku novinára, či nadišiel čas na vyššiu úroveň rokovaní po predchádzajúcich rozhovoroch medzi oboma stranami v Saudskej Arábii, Rubio odpovedal: „Myslím si, že po technickej stránke musíme dosiahnuť väčší pokrok.“

Nezávisí to od Američanov

„Je pred nami veľa práce, ktorú treba spraviť s oboma stranami, predovšetkým s tou ruskou, s ktorou sme roky nehovorili,“ vyhlásil Rubio na palube svojho lietadla, keď smeroval do Miami po trojdňovej oficiálnej návšteve Karibiku. Na otázku, ako dlho by mohol trvať spomenutý pokrok, Rubio odvetil: „Nemôžem na to dať časový rámec, pretože to nezávisí od nás.“

Americký prezident Donald Trump opakovane uviedol, že dúfa, že sa čoskoro stretne s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Pravdepodobne sa tak podľa neho udeje v Saudskej Arábii.

Macron odmietol zrušenie sankcií

Rubio tiež vyzval Rusko, aby akceptovalo ukrajinský návrh na 30-dňové prímerie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron počas štvrtkového samitu „koalície ochotných“ v Paríži odmietol ruské výzvy na zmiernenie západných sankcií, pričom sa vyjadril v podobnom duchu ako Rubio, že je ešte príliš skoro a je potrebný väčší pokrok.