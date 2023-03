RTVS ľudom bráni, aby sa dozvedeli pravdu, tvrdí Fico

Predseda Smeru-SD Robert Fico si myslí, že RTVS bráni ľuďom, aby sa dozvedeli pravdu, a že RTVS sa správa ako Československá televízia za socializmu. Šéf Smeru-SD to uviedol v statuse na sociálnej sieti, kde hodnotil počet ľudí v piatok podvečer na mierovom zhromaždení v Bratislava pred Prezidentským palácom. Podľa Fica vo večerných správach na RTVS uviedli, že na zhromaždení bolo pár stoviek ľudí, on je však presvedčený, že ich tam bolo od 5 do 10-tisíc.

Verejnoprávna televízia tiež podľa trojnásobného expremiéra neuviedla nič o obrovskom dave ľudí pred americkou ambasádou. Dodal, že „je zvrátené, ak ten, kto hovorí o mieri na Ukrajine, je podľa slovenských médií extrémista a hoaxer“.