Rozprávkový čokolatér Wonka priletel do kín a tieto zaujímavosti ste o ňom zrejme netušili!

Do slovenských kín prišiel film ako stvorený pre vianočný čas! Známy výrobca čokolády Willy Wonka sa nám predstavuje na plátnach ako mladík, ktorý sa ešte len snaží rozbehnúť svoje podnikanie, no pri naplnení tejto vášne mu bránia neprajníci. Aby sa stal tým čokoládovým kúzelníkom, akého všetci poznáme, bude musieť vynaložiť všetok svoj dôvtip a úsilie, ale aj spojiť sily s novými priateľmi, ktorých si vďaka svojskej povahe získa. Poďte do kina na film, v ktorom sa dozvieme, ako sa z Willyho stal Wonka!

Prvé ohlasy hovoria o novej vianočnej klasike, film režiséra Paula Kinga je však zaujímavý aj v mnohých ďalších ohľadoch. Možno ste napríklad nevedeli, že…

… postava Willyho Wonku sa prvýkrát objavila v detskej knihe Charlie a továreň na čokoládu britského spisovateľa Roalda Dahla v roku 1964.

… príbeh Wonkových začiatkov je však celkom nový a filmoví diváci si ho budú môcť vychutnať prvýkrát.

… postavičkami známymi z Dahlových kníh sú škriatkovia známi ako umpa-lumpovia. Jeden taký zohrá významnú úlohu aj v tomto filme a zahral si ho legendárny herec Hugh Grant.

… Timothée Chalamet, herecký predstaviteľ hlavnej úlohy, ktorého poznáme zo snímok ako Interstallar či Duna, vo Wonkovi hrá, tancuje i spieva. Spevácky tréning absolvovali viacerí herci a začal celé štyri mesiace pred nakrúcaním.

… súčasťou filmárskeho tímu boli tanečníci či kaskadéri, ale aj špecialisti na letecké scény, keďže jedna z Wonkových čokolád v príbehu dokáže spôsobiť, že sa ľudia vznášajú.

… všetky čokolády, ktoré postavy vo filme zjedia – či už majú tvar vajíčok, alebo kvetov či listov, boli jedlé. Postarala sa o ne profesionálna čokolatérka Gabriella Cugno. Pracovala najmä s horkou čokoládou kvôli jej vlastnostiam, ale zohľadňovala aj stravovacie obmedzenia, napríklad vegánstvo či intolerancie.

Foto: Continental film

… táto výrobkyňa čokolády intenzívne spolupracovala aj s rekvizitármi – napríklad na výrobe kufríkového stroja na výrobu čokoládu, ktorý Willy Wonka v príbehu vlastní.

… nakrúcanie prebiehalo v britských štúdiách Warner Bros. Studios Leavesden, kde bolo postavených neuveriteľných 50 scén. Okrem nich tvorcovia nakrúcali aj na 10 ďalších lokáciách – na pobreží Temže, v historickom prístave, v tančiarni z päťdesiatych rokov či v paláci z rokov tridsiatych.

Foto: Continental film

… mesto, v ktorom sa príbeh odohráva, popísal režisér dizajnérom ako „to najlepšie z Európy“ a spoločne vytvorili kulisy, v ktorých sa stretajú prvky belgickej, holandskej, francúzskej, nemeckej, švajčiarskej, ale i českej architektúry.

