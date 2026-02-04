Rozprava k odvolávaniu vlády sa bude konať v noci, Šimečka hovorí o papalášizme a pohŕdaní – VIDEO

Po roku čakania a neustáleho odsúvania návrhov nadišiel moment rozpravy k odvolávaniu vlády a členov vlády. Odvolávanie pritom vyzerá tak, ako vyzerá aj vládnutie súčasnej garnitúry, skonštatoval predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS)Michal Šimečka.
„Bude to v noci, aby to čo najmenej ľudí videlo a počulo a je to zlúčená rozprava, aby náhodou nebodaj nemohlo veľa poslancov konkrétnemu ministrovi toho veľa vyčítať. Ja predpokladám, že to v istej chvíli aj useknú,“ povedal na krátkom brífingu. Pripomenul, že už predtým bolo odvolávanie vlády zmarené údajným štátnym prevratom, ktorý mal odviesť pozornosť.
„Možno skúsia niečo znovu. Ale tieto ich parlamentné triky a pokusy obísť rokovací poriadok a nejakú normálnu parlamentnú kultúru sú už tak zúfalé, že už sa to pomaly zbiera a ľudia to vidia, nie sú hlúpi,“ podotkol. Vládna koalícia podľa neho pohŕda parlamentom, ústavou aj voličmi, zároveň sa bojí.
„Ústavný inštitút vyslovenia nedôvery vláde určite zákonodarca nezamýšľal tak, že sa to bude robiť cez noc,“ podčiarkol Šimečka a dodal, že PS určite využije v rozprave všetko čas, ktorý bude mať k dispozícii, a bude hovoriť o tom, ako táto vláda zdevastovala slovenskú ekonomiku, obzvlášť strednú triedu. „Popri tom svojím papalášizmom a korupčnými aférami a kšeftami míňa čoraz viac peňazí,“ zdôraznil. Verí, že koalícii to spočítajú vlastní voliči.