Rozdáva úsmevy na každom kroku. Český futbalista prekonal rakovinu a chce opäť hrať - VIDEO

Obranca Bohemiansu Praha Matěj Hybš, ktorý posledné mesiace bojoval s rakovinou, opäť behá po trávniku, píše web sport.cz.

Klub na sociálnej sieti zverejnil niekoľko záberov z tréningu, na ktorých je vidieť, že 32-ročný bek si užíva každý moment na ihrisku.

Balansoval s loptou na hlave a niekoľkokrát ju kopol do náručia kondičného trénera Rudolfa Rondzika. Na záver si Hybš podal ruku s hlavným trénerom Jaroslavom Veselým.

Odchovanec Sparty Praha pôsobil aj v Liberci, Plzni a Tepliciach. Aktuálne je v Bohemianse druhú sezónu.

Za normálnych okolností je členom základnej jedenástky. Lenže od 20. októbra 2024 neodohral ani minútu.

Na tlačovej konferencii v januári pred začiatkom ligovej jari kouč Veselý vysvetlil smutný dôvod jeho absencie.

„V prvom momente boli vyhliadky optimistickejšie, že by mohol nastúpiť do zimnej prípravy. Nastali však určité komplikácie, takže očakávame, že sa na jar budeme musieť zaobísť bez neho. Najdôležitejšie však je, aby sa vrátil do normálneho života,“ priblížil kormidelník aktuálne desiateho tímu najvyššej súťaže.

Teraz to vyzerá tak, že sa Hybš onedlho dočká návratu na súťažné trávniky, doplnil český web.