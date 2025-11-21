Romário má slabosť na oveľa mladšie ženy a sex. Skáče z jedného vzťahu do druhého - VIDEO, FOTO

Bývalý brazílsky futbalista Romário sa priznal k závislosti na sexe a nedávno ukončil svoj vzťah s o 37 rokov mladšou priateľkou, ktorá ešte stále študuje.
Päťdesiatdeväťročný rodák z Ria de Janeira chodil s 22-ročnou Alicyou Gomesovou od septembra 2024 po skončení sedemmesačného romániku s influencerkou Marcelle Ceolinovou, ktorá bola od neho mladšia o 25 rokov.
Brazílske médiá už spájajú legendu s inou ženou a tvrdia, že ho videli so záhadnou blondínkou a videli ich, ako si „šepkajú do uší v odľahlom kúte“.
Romário žiada vyšetrenie škandálu "karty za peniaze" spojeného s Lucasom Paquetom - FOTO
Usporiadal jej oslavu
Romário a Alicya sa spoznali počas volebnej kampane. Prvýkrát ich spolu odfotografovali v októbri minulého roka, keď krásnu brunetku zobral na koncert Mariah Careyovej.
Bola jedným z 800 hostí na jeho narodeninovej oslave dva dni po tom, ako 31. januára dovŕšil 59 rokov. Krátko predtým usporiadal vo svojom sídle párty na oslavu Gomesovej 22. narodenín a na sociálnych sieťach vtedy uviedol: „Gratulujem, zlatko. Pokoj, šťastie, múdrosť a vždy dobré zdravie! Si jednoducho úžasná v každom ohľade.“
Obrovský vekový rozdiel vyvolal na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Niektorí ho podporovali s tým, že vek je iba číslo, iní zase boli proti tomu. Ďalší naznačovali, že Alicya by Romáriovi nevenovala ani pohľad, ak by bol robotníkom s minimálnou mzdou.
Taktika pred zápasmi
Medzi šiestimi deťmi Brazílčana z rôznych vzťahov je aj syn, ktorý sa narodil z mimomanželskej aféry s herečkou, keď bol ešte so svojou druhou manželkou Daniele Favatovou.
Útočník je jedným z najlepších zakončovateľov vo futbale, no v súkromnom živote bol označený za „sexuálneho šialenca“ po tom, ako v máji 2018 povedal Gabrielovi Jesusovi, aby mal pred MS „veľa sexu“.
V januári 2022 tvrdil, že sex mu vždy chutil a so svojou manželkou spal tesne pred zápasmi. „Niekedy som v deň zápasu zostával doma, ďaleko od zvyšku tímu. Ak by som sa zobudil nadržaný, vyspal by som sa so svojou ženou a potom by som išiel na zápas. Na ihrisku som sa vďaka tomu cítil pokojnejší a ľahší.“
Calzona okomentoval žreb baráže: Musíme využiť výhodu domáceho prostredia
Predpokladá sa, že Romário si medzi svojimi dvoma vážnejšími vzťahmi užil aj krátky románik s 34-ročnou brunetkou menom Maria Geusiane Santosová. Údajne sa s ňou zoznámil v januári 2024 počas jednej noci v Riu de Janeiro.
Neskôr ich spolu odfotografovali na malebnej pláži, kde sa predviedla v minibikinách s brazílskou vlajkou.