Romantická komédia Nečakané leto pripomína, že nie všetko sa dá naplánovať

Nový trailer rodinnej komédie Nečakané leto naznačuje, že nie každá dovolenka musí dopadnúť podľa itinerára, aby bola nezabudnuteľná.
Hlavnou postavou filmu je Denisa, anesteziologička a matka dvoch detí, ktorá zvláda náročný život len vďaka presnému plánovaniu. Keď sa však jej cesta na vysnívanú dovolenku k talianskemu pobrežiu nečakane skončí v zapadnutom českom kempe, všetko, na čom si zakladala, sa ocitne v ohrození.
Kemp ukrytý v romantickom zákutí pri rieke dočasne nedobrovoľne spravuje Petr. Ten trávi leto u rodičov len z nutnosti. Nečakaní hostia mu narušia pokojný režim, no Denisine deti si nové prostredie okamžite zamilujú. Spolu s deťmi početnej rodiny Petráskovcov zažívajú nielen nečakané dovolenkové dobrodružstvá, ale úspešne prekazia aj ich odchod a Denisin životný plán. K tomu výrazne prispievajú aj dvaja starnúci tuláci a Petrovi excentrickí rodičia. Skrátka, keď sa všetky vaše plány jeden po druhom rozpadajú, nie je čas prestať plánovať?
Letná romantická komédia
Režisér Milan Cieslar sa v Nečakanom lete vracia k tradícii českých rodinných komédií, no aktualizuje ich pre dnešné publikum. Film pripomína, že ani najluxusnejšia dovolenka nedokáže nahradiť detské priateľstvá, obyčajné dobrodružstvá a čas strávený spolu bez obrazoviek. Vo filme uvidíme hercov Barboru Polákovú, Jordana Haja, Zuzanu Mauréry, Jaroslava Dušeka, Lindu Rýbovú alebo Jiřího Vyorálka.
Nečakané leto podľa traileru ponúka viac než len letnú oddychovku. Je pripomienkou, že niektoré veci v živote sa jednoducho nedajú naplánovať a že práve vtedy môžu dopadnúť najlepšie. Film príde do kín v distribúcii Continental film už 26. februára a sľubuje leto, ktoré síce nebolo vysnívané, ale o to viac skutočné.
Informačný servis