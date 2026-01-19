Romantická komédia Nečakané leto pripomína, že nie všetko sa dá naplánovať

Cesta k vysnívanému talianskemu moru sa mení na pobyt v zapadnutom českom kempe.
2 min. čítania
Jordan haj zuzana maurery foto @kristyna junkova.jpg
Foto: Kristýna Junková
Nový trailer rodinnej komédie Nečakané leto naznačuje, že nie každá dovolenka musí dopadnúť podľa itinerára, aby bola nezabudnuteľná.

Hlavnou postavou filmu je Denisa, anesteziologička a matka dvoch detí, ktorá zvláda náročný život len vďaka presnému plánovaniu. Keď sa však jej cesta na vysnívanú dovolenku k talianskemu pobrežiu nečakane skončí v zapadnutom českom kempe, všetko, na čom si zakladala, sa ocitne v ohrození.

Bara polakova jordan haj foto kristyna junkova1 800x533 1.jpg
Foto: Kristýna Junková

Kemp ukrytý v romantickom zákutí pri rieke dočasne nedobrovoľne spravuje Petr. Ten trávi leto u rodičov len z nutnosti. Nečakaní hostia mu narušia pokojný režim, no Denisine deti si nové prostredie okamžite zamilujú. Spolu s deťmi početnej rodiny Petráskovcov zažívajú nielen nečakané dovolenkové dobrodružstvá, ale úspešne prekazia aj ich odchod a Denisin životný plán. K tomu výrazne prispievajú aj dvaja starnúci tuláci a Petrovi excentrickí rodičia. Skrátka, keď sa všetky vaše plány jeden po druhom rozpadajú, nie je čas prestať plánovať?

Letná romantická komédia

Režisér Milan Cieslar sa v Nečakanom lete vracia k tradícii českých rodinných komédií, no aktualizuje ich pre dnešné publikum. Film pripomína, že ani najluxusnejšia dovolenka nedokáže nahradiť detské priateľstvá, obyčajné dobrodružstvá a čas strávený spolu bez obrazoviek. Vo filme uvidíme hercov Barboru Polákovú, Jordana Haja, Zuzanu Mauréry, Jaroslava Dušeka, Lindu Rýbovú alebo Jiřího Vyorálka.

Jordan haj bara polakova jiri vyoralek foto @kristyna junkova.jpg
Foto: Kristýna Junková

Nečakané leto podľa traileru ponúka viac než len letnú oddychovku. Je pripomienkou, že niektoré veci v živote sa jednoducho nedajú naplánovať a že práve vtedy môžu dopadnúť najlepšie. Film príde do kín v distribúcii Continental film už 26. februára a sľubuje leto, ktoré síce nebolo vysnívané, ale o to viac skutočné.

Bts tomas klus foto kristyna junkova 800x533 1.jpg
Foto: Kristýna Junková

