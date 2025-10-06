Romantic Rave: Pavol Dendis otvoril Mercedes-Benz Fashion Live! 2025 prehliadkou v netradičných priestoroch garáží Nivy centra

Pavol Dendis v spolupráci so značkou Ploom predstavil svoju kolekciu Romantic Rave vo vonkajších garážach bratislavského Nivy centra. Industriálne prostredie s ostrými líniami betónu a tlmeným svetlom kontrastovalo s poetikou kolekcie a stalo sa symbolickou kulisou pre stret jemnosti a energie.
„Hľadal som priestor, kde by som si vedel predstaviť usporiadať párty pre väčší počet ľudí – taký, ktorý pôsobí ako outdoor, no zároveň nie je zahltený vizuálnym smogom. Zaujali ma príjazdové rampy, osvetlenie aj celkový dojem z využitia industriálneho priestoru v spojení s kultúrou,“ povedal Pavol Dendis po prehliadke.
Romantic Rave: romance in my heart, rage in my mind
Kolekcia s podtitulom „romance in my heart, rage in my mind“ čerpala z literárnej inšpirácie Sylvie Plath a jej románu Sklenený zvon. V strihovej a vizuálnej skladbe sa prelínajú prvky južanskej gotiky, melanchólia aj estetika techno klubov. Výsledkom je séria modelov, v ktorých sa stretáva intímna poetika s temnejšou energiou – jemné vrstvenie, čierna paleta s akcentami a dramatické siluety podčiarkujú Dendisovu schopnosť spájať remeselnú precíznosť s emocionálnym príbehom.
„Romantic Rave je obrazom môjho aktuálneho života, daného momentu. Ukazujem v nej inšpirácie z kníh, ktoré čítam, hudby, ktorú počúvam, ale aj znovuobjavenie svojej temnejšej stránky s pocitmi melanchólie a nostalgie. Spájam gotiku, techno, romantiku a zlomené srdce, jemnosť a hnev. Vrátil som sa k tomu, čo mi je blízke – minimálna farebnosť, nevýrazné vzory, krajčírska precíznosť a výrazný styling. Skúšam nové strihy, ale inovujem aj tie, ktoré som už použil, a posúvam ich ďalej. Myslím, že kolekcia pôsobí zrelo, no zároveň surovo a mladícky – presne tak, ako aktuálne vnímam seba. Je to jasný názor, ktorý má zanechať emóciu – rave ako básnenie aj besnenie,“ dodal návrhár.
Pavol Dendis: precízny rukopis a odvaha experimentovať
Pavol Dendis je slovenský módny návrhár, absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V roku 2018 založil vlastný ateliér a značku DENDIS. V jeho tvorbe dominujú precízne strihové riešenia a krajčírske remeslo, dôraz na detail a jednoduchá farebnosť. Popularitu medzi klientmi si získal najmä dizajnom signifikantných kabátov a limitovanými ready-to-wear kolekciami. Svoje kolekcie pravidelne prezentuje na slovenskej a českej scéne.
Okrem vlastnej značky sa venuje aj kostýmovej tvorbe – v roku 2023 navrhol kostýmy pre operu Svätopluk v Slovenskom národnom divadle a v roku 2024 pre pražské Divadlo Komedie.
Materiály, vzory a siluety
Romantic Rave pracuje s výraznou materiálovou skladbou: 100 % vlna, hodváb, pravá a syntetická koža, flitre, lurexové zmesi, bavlna aj nerezové tyče. Pôvod látok siaha do Francúzska a Talianska, pričom časť objemu tvoria dead-stock materiály – dôkaz Dendisovho dlhodobého zamerania na udržateľnosť.
Na modeloch sa objavili pruhy, jemné kvetinové vzory, vlnené káro, buklé s flitrovým prešívaním či strieborné akcenty. Farebná paleta bola koncentrovaná: čierna, šedá, biela, off-white a strieborná. Siluety a strihy balansovali medzi historickými referenciami a súčasnosťou – od krátkych a dlhých kabátov s naberaným rukávom zo začiatku 19. storočia, cez dekonštruované košele a šaty s riasením, až po výrazný tailoring.
Spolupráca s Ploom
Partnerom prehliadky sa stala značka Ploom, ktorá sa dlhodobo spája s inováciami a prémiovým mestským životným štýlom. Prepojenie s kolekciou Pavla Dendisa tak získalo prirodzený rozmer.
„Podpora kreatívnych projektov a hľadanie nových foriem sebavyjadrenia sú pre nás dôležitou súčasťou značky Ploom. Prehliadka Pavla Dendisa v garážach Nivy je ukážkou toho, ako môže byť móda aj priestor dialógom – odvážnym, inovatívnym a blízkym našim hodnotám,“ uviedla Lýdia Valentová, komunikačná manažérka značky Ploom.
Otvorenie ročníka MBFL!
Prehliadka Pavla Dendisa v garážach Nivy otvorila Mercedes-Benz Fashion Live! 2025 spôsobom, ktorý jasne ukázal DNA podujatia – prinášať módu v nových kontextoch, otvárať dialóg medzi priestorom a kolekciou a podporovať dizajnérov, ktorí sa neboja posúvať hranice. Hlavný program MBFL! bude pokračovať 3. – 4. novembra v Starej tržnici, kde sa predstavia poprední slovenskí návrhári aj nastupujúca generácia módnych tvorcov – finalistky ocenenia Best Fashion Talent.
O podujatí Mercedes-Benz Fashion Live!
Mercedes-Benz Fashion Live! vzniklo v roku 2013 ako odpoveď na potrebu nového a živého módneho formátu na Slovensku. Dnes je MBFL! jediným módnym podujatím na Slovensku s medzinárodným dosahom a súčasťou globálnej siete Mercedes-Benz Fashion Weeks, ktoré sa konajú v mestách ako New York, Sydney, Madrid, Mexico City či Praha. Za dvanásť rokov svojej existencie sa platforma stala štartovacím mostíkom pre množstvo slovenských dizajnérov a dizajnérok a zároveň miestom, kde móda žije, dýcha a spája publikum so silnými autorskými výpoveďami.
Tím MBFL!:
Manažérka podujatia: Zora Husarčíková
Kreatívna riaditeľka: Lívia Štokingerová
Autor scény: Juraj Peták
PR kontakt pre médiá: Andrea Gregorová, Babsy Jagušák
Sociálne médiá: Michaela Warenits, Ela Krchnavá
Partneri podujatia:
Ploom, Nadácia Tatra banky, Textile House, L’Oréal Professionnel, L’Oréal Paris, Crowdberry, Malfy, Bistro Ferdinand, Corwin, G.H. MUMM, Mila, Wolt, topankovo
Šperky: Sebastián Komáček
Hudba: SPACER
Topánky: CCC
Špeciálne poďakovanie patrí značke NOTINO
Partner Best Fashion Talent: Slovak Fashion Council
Mediálni partneri: Markíza, EMMA, Refresher, diva.sk
Informačný servis