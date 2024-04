Rod Stewart: Stále milujem skladanie hudby. Pre Bratislavu chystám poriadnu rockovú show s prekvapením!

Rod Stewart patrí medzi legendárnych hudobníkov, ktorí dosiahli takmer všetko, o čom snívali. Vstúpil do Rockenrollovej siene slávy, získal množstvo prestížnych hudobných ocenení, vydal desiatky albumov, jeho single trhali hitparády niekoľko desaťročí. Je dokonca držiteľom Guinessovho rekordu, keď na pláži Copacabana odohral živý koncert pre viac ako 3,5 milióna ľudí. To sa už nikdy nikomu nepodarilo zopakovať.

Rod má stále dostatok energie, aby sa vydal na koncertné turné. Jeho európska šnúra koncertov začne začiatkom mája v Belgicku a 22. mája vystúpi Rod Stewart so svojou kapelou aj v Bratislave!

Dostali sme možnosť, mať Roda pár minút na „linke“ a prehodiť s ním niekoľko slov o pripravovaných koncertoch, jeho novom albume aj o tom, odkiaľ berie energiu nahrávať stále nové skladby a pre živé vystupovanie.

„Uvedomujem si, že už nie som žiadny mladík, no skladanie hudby stále zbožňujem, rovnako ako aj živé koncerty. Energiu mi dodáva publikom, z neho čerpám. Dobíjajú ma aj moji členovia kapely, sme ako veľká rodina a navzájom sa podporujeme. Sú to všetko mladí ľudia, plní energie. Aj vďaka nim nebývam pred koncertom nervózny, vždy si všetko naplno užijeme“, hovorí Rod o tom, že chuť koncertovať ho stále neprešla. „Moji fanúšikovia sú pre mňa dôležití a preto ku každému koncertu pristupujem s maximálnou dôležitosťou, neexistuje žiadne zvýhodňovanie, v každej krajine odovzdám zo seba 110%.“ Pre svoj každodenný život ho energiou napĺňa jeho rodina a láska k nej. Pocit lásky pre svoj život nevyhnutne potrebuje. „Užívam si každý moment života, pretože milujem, čo robím, vtedy tá energia plynie nejako prirodzene.“

Foto: Vivien

Rod už niekoľkokrát v živote zažil pocit, keď jeho album dosiahol najvyšší stupienok v rebríčku predajnosti. Podľa neho nič neprebije ten pocit, keď sa to stalo prvýkrát. No podarilo sa mu to opäť. Po vydaní jeho swingového albumu „Swing Fever“, ktorý nahral spolu s Joolsom Hollandom, sa celý tím modlil, aby dosiahli aspoň TOP 5-tku, no Rod dobil rebríček predajnosti aj tentokrát.

Swing, blues, soul a čierna hudba boli pre neho inšpiráciou počas celej kariéry, ktorú nevnímal vždy jednoducho. Rod miluje hudbu Louisa Armstronga či Glenna Millera a preto je nesmierne rád, že sa mu podarilo vydať práve album so swingovými evergreenmi 30. a 40. rokov. „Mám z albumu Swing Fever obrovskú radosť. Veď rockenroll vlastne vznikol zo swingu. Na albume nie je ani jedna pomalá skladba, je veľmi optimistický a miluje ho aj moja rodina. Predtým sa im niektoré moje albumy nepáčili. Táto hudba vás však postaví zo stoličky, donúti tancovať a smiať sa. To je to, čo v našich životoch teraz veľmi potrebujeme, žijeme totiž temné časy.“

Na májovom koncerte v Bratislave swingové skladby neodznejú, Rod totiž pripravuje pre svojich fanúšikov poriadnu rockovú show, plnú hitov a spoločného spievania. „Bude to farebná, sexi a veľmi živá show. Na pódiu budeme takmer dve hodiny a určite zahráme všetky skladby, ktoré chcete počuť. A bude toho viac. Mám v pláne vykopnúť do publika niekoľko futbalových lôpt, ktoré podpíšem. Veľmi sa už na toto turné teším!“

Hudobný fenomén, energický rocker aj milovník swingovej hudby sa predstaví so svojou energickou show plnej hitov už 22. mája 2024 v bratislavskej Tipos Aréne – Zimný štadión Ondreja Nepelu. Pôjde o kultúrnu udalosť roka, ktorú si určite nenechajte ujsť.

Foto: Vivien

Lístky na koncert v predaji v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk.

Informačný servis.