Rocková duša či dynamické basy? Sprievodca výberom slúchadiel a reproduktorov Marshall a JBL

Či už obľubujete rockový štýl, klasickú hudbu alebo romantické melódie, určite oceníte kvalitné slúchadlá značiek JBL a Marshall, vďaka ktorým bude znieť čisto, dynamicky a v tej najvyššej zvukovej kvalite každý tón, bas aj vokál. Investícia do dobrých slúchadiel nie je len o pohodlnom počúvaní, ale aj o výnimočnom zážitku, ktorý vás pohltí už od prvých sekúnd prehrávania. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako si vybrať tie pravé slúchadlá, tak čítajte ďalej.

Správny výber slúchadiel začína pri parametroch

Pri výbere slúchadiel sa oplatí sledovať základné vlastnosti ako frekvenčný rozsah či impedancia, ktoré ovplyvňujú kvalitu zvuku. Nemenej dôležitý je aj tvar a konštrukcia, ktoré určujú komfort a spôsob použitia slúchadiel. Niektoré modely sú ideálne na cestovanie, zatiaľ čo iné sa lepšie hodia na domáce počúvanie. Na čo by ste sa teda mali zamerať?

Typy slúchadiel – ktoré budú najvhodnejšie?

Slúchadlá sa rozdeľujú podľa tvaru a spôsobu nosenia. Najväčšie sú náhlavné (over-ear), ktoré úplne zakrývajú uši a poskytujú maximálny komfort aj izoláciu zvuku. Hodia sa na domáce počúvanie alebo cestovanie. Náušné (on-ear) slúchadlá sedia priamo na ušiach a sú o niečo ľahšie a kompaktnejšie.

Do kategórie najmenších patria slúchadlá do uší, známe aj ako špunty alebo kôstky. Vkladajú sa priamo do zvukovodu alebo spočívajú v ušnej mušli. Pre aktívnych používateľov sú ideálne slúchadlá za uši (ear-hook), ktoré majú špeciálne háčiky na uchytenie vďaka čomu skvele držia aj pri športe.

Frekvenčný rozsah a impedancia

Frekvenčný rozsah (Hz) určuje, aké basy a výšky dokážu slúchadlá reprodukovať od hlbokých basov (pod 200 Hz), cez stredné tóny (200 Hz – 2 kHz), až po výšky (nad 2 kHz). Kvalitné modely, ako napríklad tie od značiek JBL alebo Marshall, ponúkajú vyvážený zvuk s minimálnym skreslením.

Impedancia (uvádzaná v ohmoch) zase ovplyvňuje hlasitosť aj kvalitu zvuku. Platí, že čím je vyššia, tým je nižšia hlasitosť pri rovnakom výstupe, ale zároveň potenciálne čistejší zvuk. Bežné slúchadlá majú zvyčajne hodnotu okolo 32 ohmov.

Nižšia impedancia je vhodná na používanie s mobilnými zariadeniami, vyššia vyžaduje zosilňovač, ale odmení vás lepším zvukovým zážitkom.

Citlivosť a výdrž batérie

Citlivosť určuje, ako hlasno slúchadlá hrajú pri danom výkone. Vyššia hodnota znamená hlasnejší zvuk. Ideálne je, ak presahuje 100 dB/mW.

Pri bezdrôtových modeloch zohráva dôležitú úlohu výdrž batérie. Praktické je, ak zvládnu aspoň 10 hodín prehrávania a sú vybavené aj funkciou rýchlonabíjania. JBL je v tomto smere spoľahlivou voľbou.

Kompatibilita a ovládanie

Pred výberom slúchadiel si overte ich kompatibilitu s vašimi zariadeniami ako aj verziu Bluetooth. Čím novšia verzia, tým bude stabilnejšie pripojenie.

Ovládanie by malo byť jednoduché a pohodlné či už preferujete dotykové plochy alebo klasické tlačidlá.

JBL vs Marshall – porovnanie dvoch legendárnych značiek

Ak ste sa už oboznámili s technickými parametrami, predstavíme vám dve prémiové značky, ktoré vynikajú medzi slúchadlami, aby ste si mohli vybrať model, ktorý najlepšie vyhovuje vášmu štýlu a požiadavkám.

JBL slúchadlá – dynamika a pohodlie v jednom

JBL je značka, ktorá sa presadila vďaka výbornému zvuku, inovatívnym technológiám a štýlovému dizajnu. Obľúbili si ju nielen bežní používatelia a športovci, ale aj hudobní profesionáli. Mnohé modely ponúkajú navyše pokročilé funkcie ako aktívne potlačenie hluku (ANC), odolnosť voči vode či rýchle nabíjanie, ktoré ešte viac zvyšujú komfort pri používaní.

V ponuke Planeo nájdete široký výber slúchadiel od klasických káblových, cez bezdrôtové modely, až po True Wireless (úplne bezkáblové) modely.

Typy a použitie JBL slúchadiel

Vybrať si môžete z rôznych typov slúchadiel podľa toho, čo práve potrebujete:

Káblové JBL slúchadlá – ponúkajú spoľahlivé pripojenie bez nutnosti nabíjania.

– ponúkajú spoľahlivé pripojenie bez nutnosti nabíjania. Bezdrôtové modely – dajú vám väčšiu voľnosť pohybu.

– dajú vám väčšiu voľnosť pohybu. True Wireless slúchadlá – prinášajú úplnú slobodu bez káblov.

Tvarovo sú dostupné:

In-ear (do uší) – s lepšou izoláciou od okolitého hluku.

– s lepšou izoláciou od okolitého hluku. Earbuds (kôstkové) – pre pohodlnejšie nosenie počas celého dňa.

Športovci ocenia odolné modely s pevným držaním a certifikáciou IP67,

hráčov zase potešia špeciálne herné slúchadlá s priestorovým zvukom JBL Quantum SURROUND™, ktorý zabezpečuje lepšiu orientáciu v hre.

PLANEO JBL slúchadlá – prehľad top modelov

Ak hľadáte spoľahlivého spoločníka do kancelárie, na šport alebo na každodenné počúvanie hudby, PLANEO JBL slúchadlá vám ponúkajú presne to, čo potrebujete. Teraz si už len stačí vybrať tie pravé pre vás. Ktoré to budú?

Špičkové JBL Tour Pro 3 Latte – inteligentné slúchadlá pre náročných

Tieto bezdrôtové JBL slúchadlá spájajú elegantný dizajn s výkonným, vyváženým zvukom. Technológia JBL Spatial 360 premení bežné stereo na pohlcujúci priestorový zážitok, ktorý ešte viac umocňuje funkcia Head Tracking – dynamicky sleduje pohyb hlavy pre realistickejší dojem z počúvania.

Adaptívne potlačenie hluku 2.0 sa automaticky prispôsobuje okoliu, aby ste sa mohli naplno sústrediť. Úroveň okolitého hluku si môžete prispôsobiť aj manuálne cez aplikáciu. Penové nástavce navyše zvyšujú pasívnu izoláciu.

Vďaka technológii Personi-Fi 3.0 sa zvuk prispôsobí presne vašim sluchovým preferenciám.

Výdrž slúchadiel je až 44 hodín (10 hodín + 3 dobitia bez ANC, alebo 8 + 3 hodiny so zapnutým ANC), s možnosťou rýchleho 10-minútového nabíjania pre ďalšie 3 hodiny prehrávania. Nechýba ani bezdrôtové nabíjanie.

Smart puzdro s 1,57″ dotykovým displejom zobrazuje prehrávané skladby, hovory a dokonca si ho môžete prispôsobiť vlastnou fotografiou.

JBL Tune 520BT- vhodné do kancelárie aj na cestovanie

JBL Tune 520BT sú jednoduché a spoľahlivé Bluetooth slúchadlá typu on-ear, ktoré ponúkajú vynikajúci pomer ceny a výkonu. Sú ľahké, skladné a pohodlné na každodenné nosenie. Mäkké náušníky a nastaviteľný hlavový most zabezpečujú komfort aj pri dlhšom počúvaní.

Vďaka technológii JBL Pure Bass Sound si užijete silné basy bez straty detailov, čo oceníte pri práci aj počas relaxu. Slúchadlá sú vybavené aktívnym potlačením hluku (ANC), ktoré účinne znižuje rušivé zvuky v kancelárii, open space alebo doma. Podporujú aj hands-free hovory s funkciou VoiceAware, ktorá umožňuje lepšie počuť vlastný hlas počas telefonovania.

Batéria vydrží až 57 hodín a vďaka rýchlemu nabíjaniu získate ďalšie 3 hodiny prehrávania už za 5 minút nabíjania. Ovládanie hudby aj hovorov je intuitívne vďaka praktickým tlačidlám priamo na slúchadlách.

JBL Endurance Peak 3 – športové, odolné a bez káblov

Ak hľadáte spoľahlivého parťáka na tréningy, kvalitné JBL slúchadlá bezdrôtové vás určite nesklamú. Model Endurance Peak III má ergonomický dizajn s háčikmi PowerHook™, ktorý zaručuje, že slúchadlá pevne držia v uchu aj pri intenzívnom pohybe. Vysoká odolnosť IP68 ich chráni pred vodou aj prachom pri plávaní alebo v prašnom prostredí. Zvládnu ponor až na 30 minút do hĺbky 1,5 metra, a to dokonca aj v slanej vode. Na jedno nabitie vydržia až 10 hodín a ďalších 40 hodín pridá nabíjacie puzdro, takže sú ideálne aj na dlhšie výlety či tréningové maratóny.

Funkcia TalkThru zníži hlasitosť hudby, aby ste mohli komunikovať bez vybratia slúchadiel, zatiaľ čo Ambient Aware umožní vnímať okolie. Dvojica mikrofónov s potlačením šumu sa postará o čisté hovory aj vo veternom prostredí. Vďaka funkcii VoiceAware si môžete nastaviť, ako dobre budete počuť vlastný hlas počas telefonovania.

Marshall slúchadlá – rocková ikona na vašich ušiach

Marshall je britská značka preslávená najmä gitarovými zosilňovačmi a práve ten istý legendárny rockový zvuk prináša aj do svojich slúchadiel. Marshall slúchadlá tak ponúkajú silné basy, čisté výšky a vyvážené stredy, čo ocenia najmä fanúšikovia rocku, alternatívy či elektronickej hudby.

Dlhá výdrž batérie, Bluetooth, ANC a jednoduché ovládanie sú samozrejmosťou, rovnako ako štýlový retro dizajn s koženými detailmi a ikonickým logom. Sú pohodlné, odolné a niektoré modely majú dokonca vodeodolnosť s certifikáciou IPX4, takže ich bez obáv môžete používať aj pri športe. Ak hľadáte zvuk s charakterom a dizajn s dušou, Marshall je tá správna voľba.

Marshall slúchadlá prinášajú charakteristický rockový prejav a precízne spracovanie. Pri výbere zvážte, či preferujete dlhšiu výdrž batérie, aktívne potlačenie hluku alebo výrazný dizajn. Aký model si teda vybrať?

Marshall Major IV – dlhá výdrž a nezameniteľný dizajn

Náhlavné bezdrôtové slúchadlá Marshall prinášajú charakteristický rockový zvuk s výraznými basmi, čistými výškami a energickými stredmi. Výdrž batérie dosahuje až 80 hodín a vďaka rýchlemu nabíjaniu získate až 15 hodín prehrávania už za 15 minút. Ovládanie je jednoduché pomocou viacsmerného tlačidla priamo na slúchadlách. Spojenie retro štýlu a maximálneho pohodlia z nich robí ideálneho spoločníka na každý deň.

Marshall Monitor II A.N.C. – slúchadlá s vysokou kvalitou zvuku

Prémiové náhlavné bezdrôtové slúchadlá Marshall Monitor II A.N.C. ponúkajú autentický rockový zvuk bez rušivých vplyvov z okolia. Vďaka aktívnemu potlačeniu hluku (ANC) a režimu Transparency si vychutnáte hlboký a detailný zvuk presne tak, ako si rock zaslúži. Komfort zabezpečujú mäkké kožené náušníky a typický Marshall dizajn. Ovládanie je dotykové a nechýba podpora hlasových asistentov. Výdrž batérie dosahuje až 30 hodín s aktívnym ANC a až 45 hodín pri jeho vypnutí.

Marshall Mode II – sloboda pohybu bez káblov

Prvé úplne bezdrôtové True Wireless Marshall slúchadlá. Napriek kompaktným rozmerom ponúkajú silné basy a typický energický zvukový podpis. Vďaka odolnosti voči potu a vode podľa štandardu IPX4 sú ideálne aj na šport. Ovládanie je dotykové a cez aplikáciu Marshall Bluetooth App si môžete prispôsobiť zvuk podľa svojich predstáv. Batéria sa pýši výdržou až 25 hodín. 5 hodín prehrávania na jedno nabitie, plus ďalších 20 hodín s pomocou nabíjacieho puzdra.

Marshall reproduktory – legenda v zvuku a dokonalom dizajne

Marshall je značka so širokým portfóliom, ktorá okrem špičkových slúchadiel ponúka aj výkonné reproduktory. Ak si chcete hudbu vychutnať naplno doma alebo ju zdieľať s priateľmi, Marshall reproduktory sú tou správnou voľbou. Ich robustný dizajn s ikonickými prvkami značky a silný zvuk s jasnými detailmi a výraznými basmi vám prinesú autentický hudobný zážitok. Nezáleží na tom, či si siahnete po menšom prenosnom modeli alebo väčšom domácom reproduktore, Marshall vždy zaručí kvalitu, štýl a energiu, ktorá zaplní celú miestnosť. Aké modely nájdete v ponuke PLANEO?

Malý reproduktor s veľkým zvukom – Marshall Kilburn II

Prenosný Bluetooth Marshall reproduktor spája klasický retro dizajn so spoľahlivým výkonom. S výdržou batérie až 20 hodín a základnou odolnosťou proti striekajúcej vode podľa IPX2 zvládne aj mierne vonkajšie podmienky. Hudobne vás rozhodne nesklame. Jeho výrazné basy, čisté výšky a celkovo bohatý zvuk zaplnia nielen izbu, ale aj väčší priestor.

So zabudovaným zosilňovačom prehráva hudbu priamo zo zdroja. Stačí ho jednoducho spárovať so smartfónom cez Bluetooth 5.0 bez káblov a bez komplikácií. S výkonom 36 W bez problémov ozvučí oslavu, piknik či večerné posedenie. Je kompaktný, štýlový a pripravený priniesť kvalitný zvuk kdekoľvek. Presne taký, ako by ste od značky Marshall očakávali.

Marshall Stanmore III – retro duša v modernom štýle

Reproduktor Marshall Stanmore III posúva zvukový zážitok na vyššiu úroveň. Oproti svojmu predchodcovi ponúka širšiu zvukovú scénu vďaka vylepšeným výškovým meničom smerujúcim von a novému vlnovodu. Výsledkom je pohlcujúci zážitok, ktorý vás obklopí hudbou. Tento model však neexceluje len výkonom, ale zaujme aj inteligentnými technológiami.

Funkcia Dynamic Loudness prispôsobuje vyváženie frekvencií tak, aby zvuk znel plnohodnotne aj pri nižšej hlasitosti. Placement Compensation zasa upravuje zvuk podľa umiestnenia reproduktora v priestore. Moderná konektivita je samozrejmosťou. Bluetooth 5.2, klasický 3,5 mm jack aj RCA vstup zabezpečujú jednoduché pripojenie rôznych zdrojov hudby. Navyše, vďaka podpore OTA aktualizácií cez mobilnú aplikáciu zostane Stanmore III vždy aktuálny a pripravený na nové funkcie.

Nová generácia veľkého zvuku – Marshall Woburn III

Marshall Woburn III je vylepšený nástupca obľúbeného Bluetooth reproduktora. Nová generácia prináša trojpásmový systém meničov, ktorý prináša čistý a pôsobivý zvuk. Funkcia Dynamic Loudness automaticky dolaďuje vyváženie tónov podľa hlasitosti, aby každá skladba znela plnohodnotne aj pri nižšej úrovni. Reproduktor sa jednoducho pripája cez Bluetooth 5.2, 3,5 mm jack, RCA aj HDMI. Vďaka OTA aktualizáciám cez mobilnú aplikáciu získate vždy najnovší softvér aj funkcie.

Pri HDMI pripojení nočný režim zjemní hlasné zvuky a zvýrazní tiché detaily. Výškové meniče smerujú zvuk von, zatiaľ čo nové vlnovody zabezpečujú rovnomerné rozloženie zvuku v celom priestore. Výsledkom sú pevné basy, čisté stredy a detailné výšky, ktoré sú ideálne pre rock, filmy či elektronickú hudbu. Woburn III tak ponúka výkonný a štýlový zvukový systém, ktorý oživí každý domov.

Slúchadlá a reproduktory na mieru pre každý štýl a hudbu v Planeo

Či už ste fanúšikom rockovej legendy Marshall alebo dávate prednosť dynamickým basom od JBL, v predajniach Planeo nájdete široký výber slúchadiel a reproduktorov, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších hudobných nadšencov. S týmito produktmi vaša hudba ožije a premení sa na dokonalý emocionálny zážitok.

Marshall slúchadlá alebo JBL si môžete pohodlne objednať online na Planeo.sk. Vybrané modely nájdete aj priamo v predajniach Planeo po celom Slovensku. Navyše, vďaka pravidelným akciám a zľavám môžete získať vybrané modely slúchadiel a reproduktorov ešte výhodnejšie.

Informačný servis