Robert Kaliňák ukázal prestrelené sako premiéra Fica. Prehovoril aj o chvíľach bezprostredne po atentáte – VIDEO

Minister obrany Robert Kaliňák zverejnil fotografie prestreleného saka a krvavej košele premiéra Roberta Fica po minuloročnom atentáte v Handlovej, a tvrdí, že ich vyhotovil bezprostredne po incidente priamo v handlovskej nemocnici.

Ako ďalej informoval Denník N, minister podľa vlastných slov tieto veci zobral z nemocnice a sám ich ako dôkazy odniesol na políciu. Kaliňák to uviedol v rozhovore u influencera Oskara Baramiho.

Kaliňák odfotil prestrelené sako

„Urobil som fotky v podstate hneď v handlovskej nemocnici, pretože, samozrejme, ho museli vyzliecť,“ citoval denník Kaliňáka. Keď dostal od influencera otázku, čo odkazuje ľuďom, ktorí atentát spochybňujú, siahol podľa Denníka N v štúdiu za seba po svoj mobilný telefón a na jeho obrazovke listoval a ukazoval jednotlivé zábery.

Minister podľa Denníka N spomínal, že s premiérom hovoril po atentáte, keď mal guľky ešte v sebe, a netušil, „koľko sa mu podarí prežiť“. Premiér podľa Kaliňáka v tej chvíli „nezdieľal rodinné veci“, ale dával inštrukcie, ako pokračovať vo vládnutí.

Takto sa s dôkazmi nemanipuluje

Zároveň Kaliňák o Ficovi viackrát povedal, že je Terminátor a že napriek obrovskej bolesti situáciu zvládol vďaka „super fyzickej kondícii“. „On je Terminátor. Nezloží sa, nerozplače, sú takí politici, ktorí dojmú sami seba počas prejavu,“ citoval denník ministra obrany.

Bývalý dlhoročný policajt Ľubomír Daňko pre Denník N uviedol, že Kaliňák ako dvojnásobný minister vnútra by mal vedieť, že postup, pri ktorom viezol dôkazy na políciu vo svojom aute, nebol správny. Dôkazy mali totiž zaistiť policajní technici. „Sú na to školení, aby to spravili tak, aby nedošlo ku kontaminácii stôp. Keď sa nesprávne manipuluje s takýmito dôkazmi, môžu sa narušiť povýstrelové splodiny zachytené na oblečení,“ uviedol Daňko.