Robert De Niro vás v novej komédii presvedčí o tom, že aj tá najbláznivejšia rodina sa počíta

Filmová novinka s názvom Toto je môj foter rozpráva príbeh mladého muža, ktorý musí vziať svojho nie práve najreprezentatívnejšie otca Taliana na víkend do luxusného sídla medzi excentrických amerických snobov. Zdá sa, že na toto stretnutie nikto zo zúčastnených tak skoro nezabudne. Svojrázneho otca hlavného hrdinu a skutočnú taliansku pohromu hrá Robert De Niro vo svojej najlepšej komediálnej forme.

Sebastian (Sebastian Maniscalco) dostane pozvanie stráviť víkend s rodičmi svojej snúbenice. Má to však jeden taliansky háčik. Na návštevu honosného sídla bohatých, výstredných Američanov je nútený zobrať aj svojho otca Salva (Robert De Niro). Salvo je taliansky prisťahovalec, holič z New Yorku, prostoreký, obyčajný chlapík „klasického strihu“, ktorý sa do modernej doby a slušne vychovanej bohatej americkej rodiny vôbec nehodí. Sebastian sa bojí, že ho otec poriadne strápni, a jeho obavy sú naozaj opodstatnené. Víkend sa zmení na stret dvoch úplne odlišných svetov a hneď po príchode sa strhne lavína bláznivých situácií a trapasov. Hostiteľku, ktorá sa snaží prežiť túto taliansku katastrofu na svojom panstve, hrá Kim Cattrall zo seriálu Sex v meste.

Foto: Bontonfilm

„Je to pre mňa, samozrejme, tak trochu osobný film. Otec hlavného hrdinu je jednoducho skvelá postava a samotná režisérka Laura Terruso má taliansko-americké korene. Pochádza z New Yorku, dobre pozná toto prostredie a vďaka tomu sa vyhýba zbytočným klišé a nezmyslom,“ hovorí o filme a o svojej úlohe slávny Robert De Niro.

Režisérka s ním súhlasí. „Tento film som skrátka musela natočiť, pretože je to tak trochu aj môj príbeh, film o mojom živote. Rovnako ako Sebastianov otec, aj moja matka prišla do Ameriky v 60. rokoch zo Sicílie, postava Roberta De Nira je preto pre mňa veľmi špeciálna,“ hovorí Laura Terruso. „Chcela by som, aby sa ľudia počas filmu smiali a na konci zistili, že vlastne plačú od dojatia,“ dodáva režisérka.

Foto: Bontonfilm

„Zvyčajne prijmem úlohu vo filme, a obzvlášť v komédii vtedy, keď ma dojme alebo keď ma naozaj rozosmeje. Scenár filmu Toto je môj foter dokázal oboje už pri prvom čítaní,“ priznala sa herečka Kim Cattrall. „Na pľaci sme mohli improvizovať a občas sme sa naozaj poriadne odviazali. Chceli sme skrátka vyskúšať všetko, čo sa dalo, aby bol každý záber čo najvtipnejší bez ohľadu na to, ako veľmi sme sa pri natáčaní strápnili,“ spomína s úsmevom na nakrúcanie hviezda seriálu Sex v meste.

Foto: Bontonfilm

Na film plný hereckých hviezd a šťavnatého humoru sa môžete tešiť v kinách už čoskoro. Komédiu Toto je môj foter prinesie na veľké plátna distribučná spoločnosť BONTONFILM od 1. júna 2023.

Foto: Bontonfilm

