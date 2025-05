Richard Varga končí s triatlonovou kariérou, venuje sa aj trénerstvu - FOTO

V polovici mája dá definitívne zbohom kariére športovca slovenský reprezentant v triatlone Richard Varga. Spraví tak na pretekoch Challenge v Šamoríne počas víkendu 17. a 18. mája. Upozornil na to oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

V ostatných rokoch mal dvojnásobný olympionik (Londýn 2012 a Rio de Janeiro 2016) mal viaceré zdravotné problémy a trápili ho zranenia. Aj tie boli príčinou, že už nesúťažil toľko ako v minulosti. V poslednom čase sa venoval aj trénerstvu, vo svojom klube má vlastnú tréningovú skupinu.

„Všetko krásne sa raz musí skončiť. A tak je to aj s mojou pretekárskou cestou. Trvalo mi chvíľu, kým som sa na to odhodlal. Niekedy som nad tým v noci premýšľal, inokedy som cítil ťarchu na srdci. Ale hlboko vo vnútri viem, že je to správne. Tento šport bol mojou láskou, mojím trápením, mojím vykúpením. A teraz som pripravený odstúpiť. Nie preto, že som unavený, ale preto, lebo som mal to šťastie robiť to, čo miluje,“ oznámil Richard Varga na sociálnych sieťach.

Pôvodne začínal ako plavec, už ako junior patril v tomto športe medzi najlepších na Slovensku. Po bratovom vzore si vyskúšal aj triatlon, ktorý si zamiloval a od 19 rokov sa mu začal venovať naplno a profesionálne.

Vďaka plaveckým základom bol v triatlone dlhé roky najrýchlejší plavec, z vody po 1500 m zaberačke ako prvý vybiehal pri oboch olympijských účastiach i na ďalších vrcholných podujatiach. V Londýne 2012 finišoval napokon na 22. mieste, o štyri roky neskôr v Riu skončil jedenásty.

V roku 2018 sa stal v estónskom Tartu majstrom Európy v superšprinte, predtým bol vicemajstrom Európy do 23 rokov. V akvatlone (plávanie a beh) sa stal štyrikrát majstrom sveta.