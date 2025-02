Richard Stanke a ďalší herci priznali, že čítajú zahraničné texty - VIDEO

Herci Slovenského národného divadla (SND) vtipným spôsobom zareagovali na obvinenia ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) a „priznali“, že čítajú texty zo zahraničia.

Robert Roth uviedol, že on konkrétne je „ovládaný“ britskou bunkou a informácie mu dodáva plukovník Shakespeare. „V istom predstavení hovorím naozaj len to, čo mi on napísal,“ priznal. Roman Poláčik hovorí, že zapojené je aj Španielsko. „Hmm, nejaký Lope de Vega,“ doplnila Zuzana Porubjaková.

Ondrej Kovaľ to hrá na všetky štyri svetové strany. „Najbližšie budem koordinovaný rovno z Ruska a myslím, že mi to napísal nejaký Gogoľ,“ hovorí. Aj Richard Stanke má texty z Ruska. „Všetko, čo mi napísal istý Tolstoj, opakujem ako papagáj v hre Vojna a mier,“ priblížil a ďalšie herečky spomínajú Millera, Moraviu a Molliéra.

