Réway si hľadá nový klub. Na skúške u konkurenta na Slovensku neuspel, tvrdí tréner Liptákov - FOTO

Slovenský hokejista Martin Réway si po konci v Liptovskom Mikuláši hľadá nový klub. Zatiaľ však neúspešne. Na skúške neuspel, bolo to v neznámom slovenskom tíme.
Tréner Liptákov Aleš Totter mal takúto informáciu, s ktorou sa podelil pre web hokejportal.net.
„Bol na skúške v inom extraligovom klube. Bol tam na jednom tréningu, ale poslali ho preč z podobných dôvodov, ktoré sme mu vyčítali my. Boli sme ochotní uvoľniť ho, oni si ho chceli vyskúšať, ale neprešiel nejakými štandardmi organizácie. Bol to rovnaký problém ako u nás. Výhľadovo však budeme jeho situáciu riešiť,“ ozrejmil český kouč.
Hokejové legendy sa zastali Réwaya. SZĽH má konať a chrániť svojich hráčov, namiesto toho má zväz hlavu v piesku
Réway v novembri na sociálnej sieti oznámil, že skončil v klube HK 32 Liptovský Mikuláš. A stalo sa tak pre „hlúposť“, ktorú bližšie nešpecifikoval.
„Týmto dňom (26.11.) končím v Liptovskom Mikuláši. Všetci ma poznáte, nie som a nebol som dokonalý, ale na ľade som vždy nechal všetko, no spravil som hlúposť pred zápasom v Trenčíne, za ktorú som sa dodatočne všetkým ospravedlnil, zaplatil pokutu. A vec mala byť uzavretá,“ napísal 30-ročný rodák z Prahy.
Prečo teda podľa neho skončil v klube? „Mal som mať magnetickú rezonanciu, na ktorú som zaspal. Nebolo to úmyselné, ale v noci som sa budil pre bolesti kolena. Veľa som toho nenaspal. Hneď večer som sa ospravedlnil, že to nebolo úmyselné. Povedal som, že si to skúsim vybaviť sám, aby som mohol ísť čo najskôr na magnetickú rezonanciu s boľavým kolenom. Patrik Koyš zo Žiliny mi pomohol, že by som mohol ísť do dvoch, troch dní na vyšetrenie.
Do toho som dostal podmienku, že ak ráno v stredu nepôjdem k psychiatričke, tak v Mikuláši končím. Nehanbím sa za to, že by som mal ísť k psychiatričke. Chodieval som k nej pravidelne a nie je to žiadna hanba. Mal som svoj termín poobede, nevidel som dôvod, aby som k nej šiel ráno. Nikto mi nevysvetlil, prečo mám ísť k psychiatričke, keď som omylom zaspal na magnetickú rezonanciu. Keby to bolo úmyselné, neriešim to a nevolám 20 ľuďom, aby mi pomohli vybaviť vyšetrenie,“ uviedol vtedy Réway.