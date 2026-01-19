Revidované decembrové údaje o medziročnej inflácii v eurozóne ukazujú jej pokles pod dve percentá

Prvý odhad štatistického úradu Európskej únie (EÚ) uvádzal medziročnú infláciu na úrovni dvoch percent, teda presne na cieľovej hodnote Európskej centrálnej banky (ECB).
Inflácia v eurozóne v decembri klesla na 1,9 percenta, ukázali v pondelok zverejnené spresnené údaje Eurostatu, podľa ktorých zdražovanie potravín a nápojov rástlo pomalšie, než pôvodne odhadovali európski štatistici.

Prvý odhad štatistického úradu Európskej únie (EÚ) uvádzal medziročnú infláciu na úrovni dvoch percent, teda presne na cieľovej hodnote Európskej centrálnej banky (ECB). Aktuálna revízia odráža miernejší rast cien potravín, alkoholu a tabaku, ktoré v decembri stúpli o 2,5 percenta namiesto pôvodne odhadovaných 2,6 percenta.

Aktualizované údaje podľa analytikov podporia názor ECB, že inflácia zostáva pod kontrolou a je v súlade s jej decembrovým rozhodnutím ponechať úrokové sadzby nezmenené.

Medziročný rastjadrovej inflácie, ktorá nezahŕňa kolísavé ceny energií a potravín a ktorú trhy pozorne sledujú, bol potvrdený na úrovni 2,3 percenta.

