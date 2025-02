Reprezentant Rigo by bral angažmán na juhu Európy, zvažoval by aj ponuky od pražských „S“

Slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo patrí medzi najtalentovanejších hráčov v najvyššej českej súťaži. Hráč Baníka Ostrava sa vďaka výborným výkonom dostal do národného mužstva aj do nominácie na minuloročné majstrovstvá Európy v Nemecku.

Dvadsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar v podcaste Livesport Daily priznal, že časom by sa chcel posunúť kariérne ďalej. Už v minulosti sa u neho špekulovalo o záujemcoch zo zahraničia, ale sám hovorí, že sa sústredí len na záver sezóny 2024/2025 v Ostrave.

„A v lete sa uvidí, čo bude. Páčilo by sa mi, samozrejme, ísť rovno do zahraničia, učím sa jazyky a najviac ma láka nejaký juh Európy. Ale, samozrejme, som premýšľal aj v prípade, že by prišla ponuka od Sparty alebo Slavie, dvere do Prahy si nezatváram. Preferujem však zahraničie,“ povedal Rigo, ktorý zatiaľ v slovenskom reprezentačnom „áčku“ stihol odohrať päť stretnutí a zaznamenať jeden gól.

Do módu dvadsaťjednotky až po Slovinsku

Hráč, ktorý prešiel mládežníckymi tímami MFK Ružomberok a Slavie Praha, by mohol reprezentovať slovenské mužstvo do 21 rokov na tohtoročných majstrovstvách Európy pod Tatrami.

„Niekde vzadu v hlave to mám, ale teraz sa sústredím na marcový zraz pred zápasmi proti Slovinsku, v ktorých sa budeme snažiť postúpiť do B-divízie (Ligy národov)… Až potom prepnem do módu dvadsaťjednotky. Euro bude určite zaujímavé. Máme ťažkých súperov, na Slovensku prídu výborní hráči, ale budeme sa snažiť držať s nimi krok, prekvapiť a udržať sa v hre čo najdlhšie,“ skonštatoval rodák z Popradu.