Reprezentant Čiernej Hory dostal v Anglicku deväťzápasový dištanc. Dôvodom sú rasové urážky súpera

Futbalový utočník anglického druholigového tímu Preston North End Milutin Osmajič dostal deväťzápasový dištanc po tom, čo bol uznaný vinným z rasového urážania záložníka Hannibala Mejbriho z Burnley FC. Incident sa odohral ešte počas februárového bezgólového zápasu medzi oboma tímami v The Championship.
Dvadsaťšesťročný reprezentant Čiernej Hory, ktorý „rázne odmietol“ obvinenia, bol potrestaný aj pokutou vo výške 21-tisíc eur. O výsledku disciplinárneho konania vedeného Anglickou futbalovou asociáciou (FA) informovala britská televíza BBC.
Klub je z rozhodnutia sklamaný
FA vo svojom stanovisku uviedla, že bolo preukázané „závažné porušenie pravidiel“, keď hráč použil urážlivé a ponižujúce výrazy s odkazom na farbu pleti alebo rasu. Preston North End reagoval vyhlásením, že je „mimoriadne sklamaný“ z rozhodnutia a potvrdil svoj nesúhlas so všetkými formami diskriminácie.
„Berieme na vedomie, že verdikt bol založený na princípe ‘rovnováhy pravdepodobnosti’ a nie ‘mimo akúkoľvek pochybnosť’. Zároveň FA uviedla, že toto rozhodnutie nepredstavuje morálny súd, nešlo o úmyselný čin ani o hodnotenie charakteru hráča. „Milutin vždy trval na svojej nevine a v tom pokračuje. Naďalej zostávame plne podporujúci nášho hráča,“ uviedol klub.
Druhý Osmajičov trest
Klub z Burnley sa k prípadu zatiaľ nevyjadril. Stretnutie v lige bolo vo februári na niekoľko minút prerušené po tom, čo Mejbri reagoval na údajný výrok Osmajiča a dlhšie diskutoval s rozhodcom Andrewom Kitchenom. O dva týždne neskôr sa tímy stretli v 5. kole FA Cupu, kde Osmajič skóroval a gól oslávil gestom smerom k fanúšikom Burnley.
Ide už o jeho druhý dlhodobý trest v priebehu dvoch sezón, v roku 2024 totiž dostal osemzápasový dištanc a pokutu 15-tisíc eur za uhryznutie hráča Blackburnu Owena Becka.