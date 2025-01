Remišová kritizuje rezort kultúry pre zmluvu na strážne služby, od Šimkovičovej žiada vysvetlenie k nakladaniu s majetkom občanov

Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje Ministerstvo kultúry (MK) SR pre zmluvu na strážne služby objektov ministerstva. Ako informovala, v tejto súvislosti podáva aj podnet na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a chce od ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) žiadať vysvetlenia k nakladaniu s majetkom občanov.

Zmluva na strážne služby

Strana Za ľudí upozornila, že na jeseň v roku 2021 vtedajšie vedenie rezortu kultúry uzatvorilo zmluvu na strážne služby na dobu 48 mesiacov. Hodina stráženia vychádzala na 7,80 eura s DPH. Platnosť zmluvy mala vypršať v októbri tohto roka.

„Napriek tomu Šimkovičovej ministerstvo uzatvorilo novú zmluvu už v máji 2024, čiže via ako rok pred vypršaním pôvodnej zmluvy s neznámou firmou z Nitry, kde cena bola 12,24 eura na hodina s DPH, pričom zmluvu uzavreli bez časového limitu na sumu 260-tisíc eur bez DPH. Túto zmluvu nasledovala ďalšia zo 17. decembra 2024, a to za rovnakých cenových podmienok, pričom je uzatvorená už na 750-tisíc eur bez časového limitu,“ tvrdí politický subjekt.

Zrušenie predošlej zmluvy

Remišová podotkla, že nie je známe, kto súťažil, koho MK SR oslovilo, ani aké boli ponuky. Remišová apeluje na súčasnú šéfku rezortu kultúry, aby vysvetlila zrušenie predošlej zmluvy pred jej vypršaním, a jej nahradenie druhou zmluvou, a tiež na základe čoho bol vybraný dodávateľ a aké boli ďalšie ponuky.

„Podľa zmluvy uzatvorenej počas našej vlády v roku 2021 mohlo ministerstvo ušetriť za rok viac ako 260-tisíc eur. Namiesto toho na ministerstve kultúry nahradili rok pred vypršaním zmluvy pôvodnú spoločnosť drahšou firmou, pričom nepoznáme detaily súťaže a toto konanie je v priamom rozpore s princípom hospodárnosti,“ myslí si Remišová.

Poukázala i na to, že v novembri 2024 upozorňovala na to, že rezort kultúry uzatvoril zmluvu za 120-tisíc eur s poradenskou firmou, ktorá by mala robiť i prácu, ktorú robia úradníci ministerstva. Spomenula aj výmenu okien na MK SR za 700-tisíc eur, a tiež financovanie novej verzie štátnej hymny.