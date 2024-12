Remeselníci, zvieratá a rozprávkový program. Stredoveké adventné trhy v Trnave sľubujú jedinečnú atmosféru

Pohľad do dávnej minulosti Trnavy ponúknu Stredoveké adventné trhy, ktoré sa budú konať od piatku 13. do nedele 15. decembra na Námestí sv. Mikuláša v Trnave. V najstaršej časti mesta bude možné vidieť v pokojnej atmosfére remeselníkov pri práci s kožou, látkami či pri výrobe sviečok z vosku, najmenších poteší dvor so zvieratami a rozprávkové vystúpenia.

Návštevníci budú mať možnosť napísať si vianočný pozdrav husacím brkom a atramentom. Súčasťou programu bude živý adventný kalendár s predstaveniami. Stredoveké adventné trhy sú alternatívou k tým klasickým, ktoré sa v Trnave konajú na Trojičnom námestí.

V ponuke pod Bazilikou sv. Mikuláša budú aj tradičné jedlá a punč pripravované nad ohňom. Trhy budú otvorené v piatok od 12:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 19:00 a v nedeľu od 10:00 do 18:00 h.

„Stredoveké adventné trhy prinášajú do Trnavy jedinečnú atmosféru. Máte tu možnosť spomaliť a oceniť čaro atmosféry, ktorá tu vďaka remeselníkom, zvieratám a rozprávkovému programu vládne,“ povedal Alexander Prostinák, riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.

V Synagóge – centre súčasného umenia v historickej časti Trnavy sa bude v sobotu 14. decembra od 10:00 do 19:00 konať vianočná edícia trhu Trnavský rínek. V Dome hudby Mikuláša Schneidra Trnavského zasa v sobotu aj v nedeľu kultúrny program s hudobnými a tanečnými vystúpeniami, chýbať nebudú ani tradičné pokrmy.