Regulácia stresu a lepšia pamäť: Ako pohyb detí zlepšuje nielen kondíciu, ale aj duševnú pohodu a študijné výsledky

Jeho dôležitosť presahuje rámec fyzickej kondície a výrazne ovplyvňuje aj duševnú pohodu a kognitívne funkcie. Na konferencii „Moderná a zdravá škola“ sa diskutovalo aj na tému Pohybom k pohode.
Soňa Jenčušová z Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR upozorňuje na alarmujúcu situáciu: „Deti sa dnes nehýbu dostatočne. To, čo bolo kedysi prirodzené, že naše generácie popoludnia trávili vonku, sa zmenilo. Dnes je to úplne inak. Deti trávia popoludnia viac pri mobiloch, tabletoch a aj dlhé sedenie v školských laviciach problém ešte viac prehlbuje.“ Na Slovensku chýbal systém podpory pohybu a zdravého životného štýlu. Aj preto vznikol národný projekt Pohybom k pohode s konceptom Aktívna škola. „Je to investícia do zdravia našich detí a ich celkovej pohody,“ dodáva Jenčušová.
Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km a zakladateľ O2 Športovej akadémie Mateja Tótha, vidí v dôsledkoch nečinnosti hlbší problém. Obezita je podľa neho len jedno z negatív“: „Nastupujúce generácie v podstate nevládzu už ani poriadne vyjsť po schodoch.“
Systémové riešenie v školách: Matej Tóth aj o Akadémii
Matej Tóth považuje školu za ideálny priestor na systematické zavedenie pohybu, pretože deti v nej trávia najviac času. Pohyb musí byť súčasťou celého dňa: „Na pohyb sa naozaj musí myslieť od príchodu do školy, cez prestávky, samotné hodiny telesnej výchovy, ale aj potom na ďalšie možnosti po škole… Máme obrovský priestor, kam vieme pohyb priniesť, že každé dieťa pochopí, že je to niečo úplne prirodzené. Nebude sa zamýšľať nad tým, že musí… Zvlášť, keď bude mať príklad aj doma, v rodine. Nebavme sa o vrcholovom športe, alebo o športe vôbec, bavme sa naozaj o aktívnom pohybe,“ vysvetľuje Matej Tóth. „Aby boli deti pripravené na život ako taký. A vychovali sme z nich ľudí, schopných zvládať aj urobiť niečo fyzicky.“
Jedna z pridaných hodnôt Akadémie, a jedna z najcennejších, ktorú si Matej Tóth považuje, je že „sme vyškolili za 9 rokov už vyše tisíc učiteľov, učiteliek najmä prvého stupňa, telocvikárov, našich trénerov, ktorí si obohatili svoje znalosti v športovej oblasti a dokážu zaujať deti nielen počas tréningov Akadémie, ale aj na bežnej hodine telesnej výchovy.“
Duševné zdravie: Pohyb ako regulácia stresu
Kornélia Ďuríková, odborný konzultant z Ligy za duševné zdravie, prízvukuje, že hovoriť o duševnom zdraví v školách neznamená len riešiť psychické ťažkosti, ale predovšetkým podporovať pozitívne duševné zdravie (well-being).
Upozorňuje na aktuálny stav: „Odhaduje sa, že v bežnej triede je 4 až 6 detí s psychickými ťažkosťami. A to neznamená, že majú diagnostikovanú psychickú poruchu, ale sú to aj deti, ktoré prechádzajú nejakým náročným obdobím doma, v bežnom živote.“
A práve pohyb má zásadné miesto v rámci podpory pozitívneho duševného zdravia. Ďuríková objasňuje: „Pod tým pohybom my, ktorí pracujeme v oblasti duševného zdravia, nerozumieme len orientáciu na výkon, ale najmä bežný pohyb počas hodín, počas prestávok. Aby deti v školách mali na chodbách ping-pongové stoly, alebo mohli ísť cez prestávky von…“
Pohyb je dôležitý aj na zvládanie stresu: „Takisto je veľmi dôležitý regulačný nástroj. Aj keď sú deti rozrušené, keď majú stres, záťaž, tak ich dokážeme pohybom počas vyučovania v triede zregulovať. Čiže dať priestor pohybu je veľmi dôležitý faktor aj na zníženie stresu a podporu duševného zdravia.“
Lepšie známky a sila prevencie
Prepojenie fyzickej aktivity a kognitívnych funkcií potvrdzujú aj dáta, ktoré Kornélia Ďuríková cituje: „Obezita znižuje kognitívne funkcie a schopnosť sústrediť sa. Deti s primeranou hmotnosťou majú o 13 % vyššiu pravdepodobnosť dosiahnuť dobré školské výsledky. Pravidelný pohyb preukázateľne zlepšuje pamäť, koncentráciu a výsledky, najmä v matematike.“
Soňa Jenčušová tieto zistenia potvrdzuje: „Ukázalo sa, že dobré, zdravé číslo na váhe v kombinácii s dobrou fyzickou kondíciou je predpokladom pre lepšie študijné výsledky.“
Pohyb má aj obrovskú sociálnu a integračnú silu, ktorá pôsobí ako prevencia. Jenčušová: „Keď hodíte deťom loptu, ako keby sa strácali všetky predsudky. Vtedy neriešia, kto je veľký, malý, kto je obézny alebo štíhly.“ Pohyb podľa nej zlepšuje aj disciplínu: „Keď je na hodine telesnej výchovy tréner, je takmer 100 % dochádzka. Deti sa učia spolupracovať, disciplína je úplne iná. Pohyb je aj silná prevencia proti šikane.“
Aby deti neriešili: Mne sa nechce
Kornélia Ďuríková oceňuje Akadémiu Mateja Tótha za citlivý prístup pri vzdelávaní trénerov a učiteľov: „Súčasťou tréningov a vzdelávania učiteľov a trénerov je aj téma duševného zdravia, plus a témy ako poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, alebo ako rozprávať s dieťaťom o psychickej nepohode.“
Matej Tóth na záver predstavuje víziu spoločného pohybu, lebo si myslí, že komunitné športovanie je veľmi dôležité. „Ak chceme, aby aj rodičia boli dobrým príkladom, tak aj ich treba motivovať. Chystáme veľký projekt Stražcovia pohybu, spojený s rovnomennou knihou Daniela Haviera. Našou snahou je motivovať aj rodičov, aj komunity celkovo, aby sme spojili hýbanie, športovanie vo všetkých generáciách… Aby to deti brali tak, že pohyb je niečo prirodzené, že športuje celá rodina, celá škola. A tým pádom nebudú riešiť, že mne sa nechce a ja športovať nebudem…“
