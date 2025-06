Regionálna vláda Ibizy obmedzila počet turistických áut

Španielsky ostrov Ibiza začal od nedele obmedzovať počet prichádzajúcich turistických áut. Do 30. septembra bude denný počet vozidiel používaných na ostrove nerezidentmi obmedzený na 20-tisíc. Autopožičovne môžu mať na ostrove 16-tisíc áut. Zvyšok kvóty je pre súkromné ​​autá, ktoré prichádzajú trajektom, pokiaľ na to získajú povolenie. Uviedla to regionálna vláda pre noviny Periódico de Ibiza y Formentera.

Šéf regionálnej vlády na Ibize Vicent Marí novinám povedal, že zmena má na ostrove „zaručiť udržateľnosť“. Ibiza má 150-tisíc obyvateľov, ale na ostrov a na menší neďaleký ostrovček Formentera ročne prichádza približne 3,6 milióna turistov.

Oficiálne štatistiky ukazujú, že počet vozidiel na Ibize sa za posledné dve desaťročia zvýšil štvornásobne, a to z 51-tisíc v roku 2002 na 207-tisíc v roku 2022.