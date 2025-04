Rashford chce opäť vyradiť francúzskeho majstra, Asensio môže v LM ublížiť svojmu zamestnávateľovi

Marcus Rashford a Marco Asensio prišli v závere zimného prestupového obdobia na hosťovanie do anglického klubu Aston Villa, aby pomohli mužstvu z Birminghamu dosiahnuť ciele v druhej polovici sezóny 2024/2025. A zatiaľ sa to obom darí. Rashford i Asensio navyše majú pôsobivé štatistiky v drese „Villans“, dohromady strelili už 11 gólov.

Tím trénera Unaia Emeryho čaká v stredu úvodné štvrťfinále Ligy majstrov 2024/2025 na trávniku francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain. A práve pre Asensia bude mať duel špecifický nádych. V zime totiž prišiel na hosťovanie do Aston Villy práve z parížskeho Parku princov.

Asensio môže hrať

Asensio môže hrať, pretože pravidlá UEFA stanovujú, že kluby nemôžu uplatňovať „žiadny vplyv na svojich hráčov a iný klub ich môže nasadiť do zápasu“. Asensio, trojnásobný víťaz LM s Realom Madrid, sa vo Villa Parku ukazuje doslova ako zázrak. Dosiaľ strelil v drese anglického klubu osem gólov v 11 vystúpeniach, vrátane troch v osemfinále LM. Dvadsaťdeväťročný Španiel za dva mesiace pod vedením Emeryho strelil viac gólov, než sa mu podarilo počas celého pôsobenia v PSG, kam prestúpil v roku 2023.

Konfrontácia proti PSG bude mať špecifický nádych aj pre Rashforda. Ten v minulosti dvakrát vo farbách Manchestru United pomohol vyradiť parížsky klub a chcel by to dokázať do tretice. Rashford hosťuje v Aston Ville po tom, ako sa v ManUtd ocitol na vedľajšej koľaji pre údajne nevhodný prístup k povinnostiam. V Birminghame však pookrial a znova sa dokonca prebojoval do anglickej reprezentácie.

Rashford sa pozbieral

„Získava späť dôveru v seba samého – hraním futbalu, sústredením sa len na futbal… Cíti sa pohodlne so svojimi spoluhráčmi, chápe náš štýl, naše požiadavky. Všetko s ním sa postupne zlepšuje,“ povedal Emery, ktorý ma radosť tiež z toho, ako si Rashford na ihrisku rozumie s Asensiom. Dúfa, že táto dvojica pomôže Aston Ville prebojovať sa v európskom pohári číslo jeden do semifinále.