Raj pre donášačov. Telefonické udania v Rusku prudko rastú, pripomínajú sovietske časy

Na základe týchto udaní bolo minulý rok 18 ľudí obžalovaných z „terorizmu“ alebo „sabotáže“ v prospech Ukrajiny, za čo v Rusku hrozia dlhoročné tresty.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Anonym, udavač, telefón
Foto: Ilustračné, www.gettyimages.com
Ruská federálna spravodajská a bezpečnostná služba FSB minulý rok zaznamenala na svojich informačných linkách takmer 150‑tisíc telefonátov, z ktorých tisíce obsahovali udania o protištátnej činnosti či sabotážach.

Na ústrednú národnú linku prišlo 68 785 hovorov, regionálne pobočky zaznamenali ďalších 77 772, informovala FSB v utorok. Ide o prudký nárast občianskych udaní, pričom kritici súčasnú mieru špehovania a donášania medzi obyvateľmi prirovnávajú k ére Sovietskeho zväzu.

Podľa FSB takmer 16‑tisíc telefonátov obsahovalo informácie „významné pre vyšetrovanie“. Na základe týchto udaní bolo 18 ľudí obžalovaných z „terorizmu“ alebo „sabotáže“ v prospech Ukrajiny, za čo v Rusku hrozia dlhoročné tresty. Obžalovaní sa podľa spravodajskej služby „dopustili podpaľačstva na dopravnej infraštruktúre a komunikačných zariadeniach“.

FSB, ktorá je následníčkou bývalej sovietskej tajnej služby KGB, zároveň začala 20 trestných konaní za vedomé šírenie falošných správ.

Od začiatku invázie v roku 2022 Rusko výrazne sprísnilo represie voči opozícii a slobode prejavu. Úrady pravidelne obviňujú kritikov Putinovho režimu  z „ospravedlňovania terorizmu“, „diskreditácie armády“ či šírenia „nepravdivých informácií“.

