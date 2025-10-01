Rafinériu severovýchodne od Moskvy zachvátil požiar

Medzi obyvateľmi sa rozšírili obavy, že ide o výsledok útoku dronu.
V ropnej rafinérii v ruskom meste Jaroslavľ, ktoré leží zhruba 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy, vypukol v stredu požiar. Medzi obyvateľmi sa rozšírili obavy, že ide o výsledok útoku dronu, ale miestne úrady trvajú na tom, že incident nespôsobil útok. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.

Dnes neboli zaznamenané žiadne útoky bezpilotných lietadiel,“ uviedol na komunikačnej platforme Telegrame gubernátor Jaroslavlianskej oblasti Michail Jevrajev. Dodal, požiar vypukol pre technickú poruchu a hasiči pracujú na jeho uhasení.

Z hľadiska kapacity spracovania uhľovodíkov patrí ropná rafinéria v Jaroslavli medzi päť najväčších rafinérií v Rusku. Prevádzkuje ju spoločnosti Slavnefť, ktorej 99,7 percenta akcií spoločne kontrolujú ruské energetické giganty Rosnefť a Gazprom.

