Rady pre začínajúcich podnikateľov: na čo nezabudnúť pri štarte

Plánujte realisticky
Biznis plán nie je len formalita. Pomáha vám zorientovať sa v nákladoch, odhadoch tržieb aj v tom, čo vás čaká v prvých mesiacoch. Nezabúdajte pritom na rezervu – nečakané výdavky prídu vždy.
Buďte pripravení na pomalý rozbeh
Nie každý biznis sa rozbehne hneď. Počítajte s tým, že prvé mesiace môžu byť skôr o testovaní, budovaní mena a hľadaní zákazníkov. Trpezlivosť a dôslednosť sú v tomto období dôležitejšie než rýchle zisky.
Minimalizujte viazanosti
Začínajúci podnikateľ potrebuje slobodu. Vyhnite sa zbytočným záväzkom a službám, ktoré vás budú brzdiť, ak sa vaše potreby zmenia. Flexibilita vám umožní prispôsobiť sa trhu aj sezónnosti bez veľkých strát.
Komunikujte profesionálne
Zákazníci očakávajú spoľahlivosť, rýchle reakcie a jasnú komunikáciu. Či už ide o e-maily, hovory alebo sociálne siete, berte každú interakciu ako súčasť budovania značky. Na to, aby ste zostali v kontakte, potrebujete aj stabilné pripojenie a riešenia, ktoré vás neobmedzujú.
Nájdite partnerov, ktorí vám rozumejú
Začiatky podnikania sú jednoduchšie, keď máte spoľahlivých partnerov. Práve na potreby začínajúcich podnikateľov reaguje nový BiZ! paušál od Orangeu, vytvorený v spolupráci s malými firmami a živnostníkmi.
BiZ! Paušál ponúka slobodu bez viazanosti, férové ceny a možnosť vyskladať si paušál presne podľa potrieb už od 10 eur mesačne. Zákazníci si môžu kedykoľvek pridať alebo upraviť balíky dát, hovorov či správ, bez dodatkov a viazaností.
Úspech v podnikaní nie je len o nápade. Je aj o tom, ako dobre dokážete zvládnuť prvé mesiace – udržať rovnováhu medzi víziou a realitou, medzi nákladmi a slobodou. Presne ako morská panna zo spotu kampane BiZ! paušálu, ktorá sa odvážila vyplávať z bezpečných vôd snov do sveta biznisu. So správnym plánom, otvorenou mysľou a partnermi, ktorí vám dávajú slobodu namiesto záväzkov, dokážete veľa. A práve preto vznikol BiZ! paušál, ktorý sa prispôsobí vám a nie naopak.
