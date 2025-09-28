Rusko za uplynulý týždeň stratilo ďalších takmer 7-tisíc vojakov

Počet zabitých a zranených príslušníkov ruských ozbrojených síl sa podľa Kyjeva od začiatku vojny zvýšil na 1,10851 milióna.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Vojaci ukrajinskej 66. brigády sa zúčastňujú výcviku v Doneckej oblasti. Foto: SITA/AP
Počas uplynulého týždňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 6 900 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1,10851 milióna. Vyplýva to z údajov, ktoré na Facebooku za ostatných sedem dní zverejnil ukrajinský generálny štáb.

Za uplynulý týždeň Moskva podľa neho prišla aj o 18 tankov, deväť obrnených bojových vozidiel pechoty, 279 delostreleckých systémov, 11 raketometov, štyri lietadlá a štyri vrtuľníky.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 211 tankov, 23 290 obrnených bojových vozidiel pechoty, 32 231 delostreleckých systémov, 1 503 raketometov 427 lietadiel a 345 vrtuľníkov.

