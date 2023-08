Putin na samite BRICS ostro kritizoval Západ za „nelegitímne sankcie“ a pohrozil ukrajinskému exportu obilia

Ruský vodca Vladimir Putin počas otváracieho dňa ekonomického samitu zoskupenia BRICS v Juhoafrickej republike opäť využil svoj prejav na ostrú kritiku Západu a „nelegitímne sankcie“ voči Rusku, pričom pohrozil trvalým zastavením ukrajinského exportu obilia.

Keďže je na Putina uvalený zatykač Medzinárodného trestného súdu v súvislosti s vojnou na Ukrajine, necestoval do Johannesburgu. Namiesto toho sa na trojdňovom podujatí skupiny rozvíjajúcich sa ekonomík – Brazílie, Ruska, Indie, Číny a spomenutej Juhoafrickej republiky, zúčastňuje na diaľku.

Vzťah Ruska so Západom

Jeho 17-minútový, vopred nahraný, prejav sa sústredil na vojnu na Ukrajine a vzťah Ruska so Západom, a to aj napriek tomu, že predstavitelia Juhoafrickej republiky uviedli, že na samite by nemali dominovať trenice medzi Západom a Východom.

Okrem iného Putin vyhlásil, že čiernomorská obilná iniciatíva, ktorá umožňovala Ukrajine exportovať jej poľnohospodárske produkty po mori a bola kritická pre potravinovú bezpečnosť vo svete, sa neobnoví, kým nebude spĺňať jeho podmienky.

Vývoz obilia aj hnojív

Rusko, ktoré od iniciatívy odstúpilo v júli, požaduje zmiernenie obmedzení na ruské potraviny a poľnohospodárske výrobky. Putin povedal, že aj keď je ruskému vývozu obilia a hnojív „zámerne bránené“, jeho krajina má „schopnosť nahradiť Ukrajinu v obilí, a to komerčne aj bezplatnou pomocou krajinám v núdzi“.

Ruský vodca tiež tvrdil, že pokusy Západu potrestať a finančne izolovať Rusko za vyslanie vojakov na Ukrajinu sú „nelegitímnou sankčnou praxou a nezákonným zmrazením majetku suverénnych štátov, čo v podstate znamená pošliapanie všetkých základných noriem a pravidiel voľného obchodu“.