Putin by mohol do desiatich rokov zaútočiť na krajiny NATO, vraví nemecký minister obrany Pistorius

Rusko by mohlo zaútočiť na krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) za menej ako desať rokov. Ako referuje web news.sky.com, s týmto varovaním prišiel nemecký minister obrany Boris Pistorius.

Vyhrážky zo strany Kremľa

„Naši odborníci očakávajú obdobie piatich až ôsmich rokov, počas ktorých by to mohlo byť možné. Takmer každý deň počujeme vyhrážky z Kremľa, takže musíme brať do úvahy, že Vladimir Putin môže dokonca jedného dňa zaútočiť na krajinu NATO,“ povedal Pistorius v rozhovore pre nemecký Der Tagesspiegel.

Dodal však, že je to „zatiaľ“ nepravdepodobné. Podľa Pistoriusa je však isté, že „v Európe máme do činenia so situáciou vojenského ohrozenia, aká tu nebola už 30 rokov“.

Putinova výhra znamená väčšiu hrozbu

„Vidíme to cez ruský útok na Ukrajinu. Takmer každý deň počúvame vyhrážky z Kremľa – naposledy proti našim priateľom v Pobaltí.“ Na otázku, či nemecká vláda môže urobiť viac pre pomoc Ukrajine, Pistorius odpovedal, že jeho krajina je „druhým najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci po USA, a teda najväčším v Európe“.

Dodal, že „ak Putin vyhrá túto vojnu a obsadí Ukrajinu, nebezpečenstvo pre územie aliancie sa, samozrejme, tiež zvýši“.