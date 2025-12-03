PSS spúšťa nové kolo grantového programu: Projekty na revitalizáciu verejného priestoru môžu získať až 7 500 eur

Uchádzať sa o podporu môžu jednotlivci, komunity, neziskové organizácie aj samosprávy, ktoré chcú oživiť zanedbané verejné priestory, alebo vytvoriť nové miesta pre stretávanie sa a komunitný život. Na jeden projekt je možné získať až 7 500 eur.
Mnohé priestory v mestách a obciach nevyužívajú svoj potenciál – zanedbané vnútrobloky, chátrajúce ihriská, nefunkčné zelené plochy či lokality, ktoré si pýtajú revitalizáciu. Grantový fond PSS dlhodobo podporuje práve také projekty, ktoré prinášajú viditeľnú pozitívnu zmenu priamo v prostredí, kde ľudia žijú.
„Kvalita verejného priestoru je dnes rovnako dôležitá ako kvalita samotného bývania. Podporujeme projekty, ktoré prinášajú viac zelene, viac tieňa, viac života do sídlisk a ulíc. Grantový fond PSS už ukázal, že premyslené nápady dokážu meniť celé lokality. Verím, že aj tento rok vzniknú ďalšie riešenia, ktoré posilnia komunitu a pomôžu mestám prispôsobiť sa klimatickým výzvam,“ hovorí Oskar Sekereš, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.
Projekty podporené z grantového fondu pritom neprinášajú len krajšie prostredie a priestor pre komunitný život. Pomáhajú aj pri adaptácii miest a obcí na meniace sa klimatické podmienky. Revitalizované zelené plochy, nové stromy, tieniace prvky, vodozádržné riešenia či prírode blízke úpravy terénu znižujú prehrievanie verejných priestranstiev a zlepšujú hospodárenie s dažďovou vodou. Vďaka tomu sa zo zanedbaných lokalít stávajú funkčné a zdravšie priestory, ktoré dlhodobo zvyšujú kvalitu života v okolí.
„Kvalitný verejný priestor a klimatická odolnosť miest idú dnes ruka v ruke. Dobre navrhnuté projekty dokážu znižovať dopady extrémov počasia, lepšie pracovať s dažďovou vodou a zároveň priniesť obyvateľom bezpečnejšie a zdravšie prostredie. Grantový fond PSS dlhodobo ukazuje, že investícia do premyslených riešení v mestách a obciach má dlhodobý prínos pre kvalitu života aj pre budúci rozvoj komunít,“ hovorí Jana Červenáková, výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska.
„Zväz stavebného priemyslu Slovenska víta každú iniciatívu, ktorá spája financie, odborné zázemie a energiu komunít s cieľom zlepšiť kvalitu života v mestách a obciach. Grantový program PSS vytvára priestor pre spoluprácu samospráv, neziskového sektora a stavebných firiem pri revitalizácii verejných priestranstiev – od vnútroblokov až po celé obytné zóny. Takéto projekty prinášajú nielen krajšie a funkčnejšie prostredie, ale zároveň zvyšujú klimatickú odolnosť území a dávajú prácu miestnym stavebným podnikom. Veríme, že aj nové kolo programu bude impulzom pre vznik kvalitných riešení, ktoré budú slúžiť komunitám dlhé roky,“ hovorí Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska.
Grantový program Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska funguje od roku 2015. O pridelení grantov rozhoduje poradný zbor zložený zo zástupcov Únie miest Slovenska, Ministerstva
Dopravy SR, Zväzu stavebného priemyslu Slovenska a odborných združení. Vďaka finančnej podpore PSS vznikli v uplynulých rokoch desiatky projektov – od komunitných záhrad a obnovených vnútroblokov až po nové zelené prvky či modernizované verejné priestory.
Žiadosti je možné podávať do 31. januára 2026. Všetky informácie o podmienkach a hodnotiacich kritériách nájdete na stránke: www.pss.sk/grantovy-fond
Informačný servis