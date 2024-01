PS chce zmeniť kvórum na podanie návrhu na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi

Poslanci hnutia Progresívne Slovensko (PS) chcú zmeniť kvórum na podanie návrhu na disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi. V predloženej novele zákona o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu SR navrhujú, aby na podanie návrhu stačila pätina poslancov zo súčasných troch pätín.

Okrem stanoveného počtu poslancov môže disciplinárne konanie voči generálnemu prokurátorovi iniciovať prezidentka. Zmena podľa progresívcov vychádza z požiadaviek odbornej verejnosti.

Nadácia Zastavme korupciu a združenie Via Iuris tvrdia, že najmä v prípade poslaneckej iniciatívy je takmer nemožné dosiahnuť takúto väčšinu. Navyše to podľa nich nekorešponduje ani so skutočnosťou, že na zvolenie generálneho prokurátora postačuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.

Podľa zákonodarcov z PS umožní prijatie týchto zmien rovnako koalícii a opozícii „využiť funkčný nástroj na iniciovanie disciplinárneho konania voči generálnemu prokurátorovi, čo zaručí, že tento nástroj bude vedieť využiť, či už koalícia alebo opozícia účinne a aj v situácii, keď bude generálny prokurátor zvolený predchádzajúcou vládou, nedôjde tak k jeho zabetónovaniu vo funkcii“.