Prvé víťazstvo hokejistov Slovenska v príprave na MS 2025. V Piešťanoch im vyšla odveta proti Nemcom - VIDEO

aktualizované 17. apríla, 20:37

Slovenská hokejová reprezentácia si pripísala premiérový triumf v záverečnej príprave na májové majstrovstvá sveta. Po dvoch prehrách vo Švajčiarsku a stredajšom neúspechu s Nemcami im vyšla odveta v Piešťanoch, v ktorej nemeckého súpera zdolali 4:0.

Počas nasledujúceho týždňa odohrajú slovenskí hokejisti dva prípravné zápasy v Česku a prípravu na MS ukončia vo Zvolene súbojmi proti Francúzsku.

Pod vedením trénera Vladimíra Országha, ktorý na lavičke zaskakuje za chorého Craiga Ramsayho, skórovali Slováci už v 4. minúte zásluhou Andreja Kukuču, ktorý uspel tesne po skončení presilovky. V polovici druhej časti sa k nemu pridal Maxim Čajkovič, ktorý brankára Maximiliana Franzreba prekonal v početnej výhode.

Ešte pred druhou sirénou si obaja spomenutí autori presných zásahov ešte vylepšili osobnú bilanciu, keď najprv Kukuča upravil na 3:0 a po ňom Čajkovič na 4:0.

Pred koncom súboja sa Nemci snažili aspoň o čestný úspech, ale Adam Húska si udržal čisté konto.

„Nebol to ľahký zápas, ale my sme nadviazali na včerajší výkon s pozitívnym výsledkom. V závere sme si to postrážili. Najväčší rozdiel bol v tom, že sme dali góly. Viac sme strieľali a okrem niektorých fáz v prvej tretine sme hrali dobre aj v obrane. V poslednej tretine sme súpera k ničomu nepustili a nedovolili mu zdramatizovať zápas. Všetci dnes hrali veľmi dobre, chlapci si to odmakali,“ uviedol v prenose JOJ Plus tréner Országh.