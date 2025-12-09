Prvá dáma Francúzska Brigitte Macronová sa vulgárne vyjadrila o protestujúcich feministkách

Francúzska prvá dáma Brigitte Macronová si vyslúžila kritiku po tom, čo sa na internete objavilo video, v ktorom pred návštevou vystúpenia komika Aryho Abittana, nazvala feministické protestujúce „odpornými suk…“. Abittan bol v minulosti obvinený zo znásilnenia, napísal portál Euronews.
Macronová sa na adresu protestujúcich žien vyjadrila v nedeľu v zákulisí parížskeho divadla Folies Bergère, kam prišla v sprievode svojej dcéry Tiphaine Auzièrovej pozrieť si Abittanovu show.
Macronová upokojovala
Vo videozázname, ktorý v pondelok zverejnil francúzsky časopis Public, povedal Abittan prvej dáme Francúzska, že po protestoch z predchádzajúceho večera „má strach“.„Ak sa tu objavia nejaké odporné suky, vyhodíme ich,“ upokojovala ho so smiechom Macronová.
Aktivistky z feministického zoskupenia #NousToutes narušili v sobotu Abittanovu show, pričom skandujúc „Abittan je násilník“, mali na sebe masky s jeho tvárou a nápisom „násilník“.
Abittana koncom roka 2021 obvinila zo znásilnenia žena, s ktorou mal pomer. Po trojročnom vyšetrovaní prokuratúra prípad zamietla a odvolací súd toto rozhodnutie v januári potvrdil. Komikov návrat k verejnému vystupovaniu však feministické združenia opakovane spochybnili.
Kancelária bagatelizovala
Video s Macronovými komentármi vyvolalo rozsiahlu negatívnu reakciu. Francúzska herečka Judith Godrèchová na Instagrame napísala : „Aj ja som odporná su… A podporujem všetky ostatné.“
Kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v súvislosti s vyjadreniami jeho manželky uviedla, že jej slová „by sa mali vnímať len ako kritika radikálnej metódy“, ktorú protestujúce feministky použili.