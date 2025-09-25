Protónová terapia: Nová šanca, ako liečiť kĺby bez operácie a tabletiek

Na Slovensku je dostupná protónová terapia v uzavretom nukleárnom systéme, ktorá prináša prelom v liečbe artrózy, osteoporózy či problémov s chrbticou. Bez ihiel, bez operácie a s výsledkami, ktoré potvrdzujú nielen lekári, ale aj známi športovci.
Aj vy ešte potláčate bolesť kĺbov tabletkami? Dobrá správa je, že dnes už existuje riešenie, ktoré dokáže viac než len tlmiť príznaky. Na Slovensku je dostupná protónová terapia v uzavretom nukleárnom systéme, najmodernejšia neinvazívna metóda, ktorá bolesť nielen utlmí, ale cielene zasiahne aj samotnú príčinu ochorenia.
Ako funguje protónová terapia?
Odborné detaily vysvetľuje MUDr. Vladimír Hudec, primár Centra nukleárnej regeneračnej medicíny:
„Počas medzinárodného výskumu v oblasti regeneračnej medicíny sa podarilo identifikovať najúčinnejšie elektromagnetické polia, ktoré podporujú obnovu buniek a tkanív. Uzavretý nukleárny aplikačný systém umožňuje tieto poznatky efektívne preniesť do praxe. Vďaka tomu vieme dosiahnuť súčasné pôsobenie viacerých špecifických polí, čo má maximálny regeneračný účinok na bunky kĺbov, kostí a chrbtice.“
Pacient sa pri terapii jednoducho uloží na lôžko – celý proces riadi počítač, ktorý nastaví priebeh podľa diagnózy. Liečba si nevyžaduje anestéziu ani dlhú rekonvalescenciu.
Výsledky, ktoré prekvapia aj lekárov
Protónová terapia prináša merateľné výsledky. Pri artróze dochádza k zväčšeniu objemu chrupavky, pri osteoporóze k zvýšeniu hustoty kostnej hmoty. Podľa MUDr. Hudeca:
„Pri primárnej osteoporóze sa dostávame až na 95 % úspešnosť liečby. Dokážeme nielen spomaliť odbúravanie kostí, ale aj naštartovať anabolizmus – teda samotnú výstavbu kostnej hmoty.“
Veľkou výhodou je, že pacient nemusí prerušiť prácu ani šport. Zlepšenie pohyblivosti a ústup bolesti často prichádzajú už počas terapie. „Ide o najúčinnejšiu neinvazívnu terapiu kĺbových a kostných ochorení, aká je v súčasnosti dostupná,“ dodáva MUDr. Hudec.
Žiadne negatívne vedľajšie účinky?
Terapia je vhodná pre všetkých od veku 15 rokov a o jej vhodnosti pre pacienta rozhodne po vyšetrení lekár, ktorý následne terapiu nastaví podľa konkrétnej diagnózy.
Podľa MUDr. Hudeca je terapia bezpečná a účinná. „Chodia k nám aj pacienti, ktorí už vyskúšali všetky dostupné neinvazívne možnosti liečby kĺbov. Avšak nikdy som u pacientov nevidel tak evidentné zlepšenie klinického stavu, ako po absolvovaní protónovej terapie. Liečba je bezbolestná a nemá žiadne vedľajšie nežiaduce účinky. Nehrozí žiadne riziko infekcie, krvácania či zrastov,“ zdôrazňuje primár.
Skúsenosti pacientov aj športovcov
Bezpečnosť a efektivitu potvrdzujú i skúsenosti pacientov. Medzi nimi je aj známy futbalový tréner Karol Pecze, ktorého kariéra je spojená s množstvom úspechov doma aj v zahraničí:
„Všetky informácie o nukleárnej terapii som si dôkladne preveril a rozhodol som sa ju absolvovať v Leviciach. Musím povedať, že efekt na moje kolená bol výborný. Viem, že vo svete ju využívajú nielen futbalisti, ale aj tenisti či lyžiari pri liečbe a regenerácii kĺbov. Určite ju odporúčam aj slovenským hráčom, ktorých trápia kolená či chrbát.“
Dostupnosť terapie na Slovensku
Na Slovensku poskytuje protónovú terapiu sieť SUN MEDICAL, a to v Leviciach, Piešťanoch, Trebišove a Bratislave. Pre pacientov je dôležité, že terapie sú dostupné aj večer a cez víkend, pretože musia prebiehať niekoľko dní za sebou bez prestávky, aby sa dosiahol maximálny účinok.
Prečo si vybrať práve túto terapiu?
- bez bolesti, bez ihiel, bez operácie,
- bez rizika infekcií či komplikácií,
- účinky potvrdené štúdiami aj praxou,
- pomáha pri artróze, osteoporóze aj problémoch chrbtice,
- regeneračný účinok na bunkovej úrovni.
Protónová terapia je medicínou budúcnosti, ktorá už dnes prináša úľavu od bolesti a dáva pacientom nádej na plnohodnotný život – bez tabletiek a bez operácie.
