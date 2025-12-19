Prokurátor Špirko je pripravený podať voči Ficovi žalobu na ochranu osobnosti, hranice musí rešpektovať aj premiér

Zneužíva politickú moc na to, aby útočil na osoby, ktoré nemajú možnosť sa brániť alebo aktívne vyvracať jeho účelové tvrdenia, dodal Špirko.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Vasil spirko youtube reprofoto.jpg
Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Vasiľ Špirko. Reprofoto: archívne, www.youtube.com
Prokurátor Vasiľ Špirko je pripravený podať voči premiérovi Robertovi Ficovi žalobu na ochranu osobnosti. Informuje o tom Denník N s tým, že Špirko reagoval na Ficove tvrdenia, že prokurátor sa dopustil domáceho násilia a že v práci falšoval podpisy svedka Ľuboša Vargu, ktorý vypovedal o korupcii ministra Roberta Kaliňáka.

Zneužíva politickú moc na to, aby útočil na osoby, ktoré nemajú možnosť sa brániť alebo aktívne vyvracať jeho účelové tvrdenia,“ uviedol prokurátor na margo predsedu vlády.

Fica zároveň podľa Denníka N vyzval, aby upustil od svojich vyjadrení. Ak sa mu podľa jeho slov ozve advokát alebo kancelária, ktorá by bola ochotná ísť do tohto sporu, tak sa podľa Špirka určite dohodnú. Cieľom takejto žaloby by malo byť „nastaviť hranice vo verejných vyjadreniach, ktoré musí rešpektovať aj premiér krajiny“.

