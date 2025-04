Projekt Predveď svoj talent opäť ukázal silu odhodlania a kreativity mladých ľudí z centier pre deti a rodiny

Už piaty ročník projektu „Predveď svoj talent“ potvrdil, že mnohí mladí ľudia z centier pre deti a rodiny majú výnimočný talent a chuť na sebe pracovať. Podujatie, ktoré každoročne organizuje Prvá stavebná sporiteľňa, umožnilo aj tento rok mladým ľuďom, ktorí vyrastajú bez rodičov, ukázať svoj talent pred publikom aj odbornou porotou.

Cieľom podujatia je podporiť sebarealizáciu, tvorivosť a zdravé sebavedomie mladých ľudí, ktorí vyrastajú mimo rodinného prostredia. Pred porotou sa tento rok predstavilo 13 účastníkov z rôznych regiónov Slovenska, ktorí mali možnosť ukázať svoje nadanie a chuť na sebe pracovať. Ich spoločným menovateľom bola autenticita, silný osobný príbeh a chuť ukázať, že aj deti vyrastajúce mimo rodinného prostredia majú čo ponúknuť.

„Týmto projektom sa snažíme vytvárať príležitosti tam, kde ich často nie je dosť. Deti a mladí ľudia z centier pre deti a rodiny majú potenciál, ktorý si zaslúži byť videný a podporený,“ povedal Jiří Plíšek, predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne. „Zároveň veríme, že takéto podujatia im dávajú nielen praktickú pomoc, ale aj pozitívnu skúsenosť, ktorá môže byť rozhodujúcim impulzom pre ich ďalšie smerovanie.“

Na prvom mieste sa umiestnila konzervatoristka Mária Balogová z Prešova, ktorá porotu očarila svojou hrou na klarinet. Druhé miesto získal tanečník a športovec Mário Danko zo Sečoviec a tretí v poradí sa umiestnil Jozef Ondrušík z Trenčína, ktorého talentom je práca s drevom. Okrem cenných skúseností si odniesli aj atraktívne ceny. Každý z nich získal výkonný počítač na podporu ďalšieho vzdelávania a rozvoja talentu, ako aj účet stavebného sporenia môjDOMOV so zaujímavým finančným príspevkom – prvým krokom k samostatnému bývaniu.

Porota tiež udelila dve špeciálne ocenenia tým, ktorých výkon výnimočne zaujal svojou originalitou a osobným presahom. Výkonný počítač si tak odniesli aj budúci automechanik Patrik Kosír z Trenčína a šikovný študent strednej dopravnej školy Tomáš Škoda z Banskej Bystrice.

„Mnohé z týchto detí si nesú ťažký životný príbeh, no napriek tomu dokážu byť nesmierne tvorivé, cieľavedomé a inšpiratívne. Podpora, ktorú im vďaka tomuto projektu dávame, nie je len o materiálnych cenách – je to najmä signál, že ich niekto vidí, verí im a fandí im. A práve to môže byť niekedy ten rozhodujúci impulz,“ hovorí ambasádorka projektu a predsedníčka poroty Renáta Názlerová.

Projekt Predveď svoj talent je určený mladým ľuďom vo veku od 16 do 25 rokov, ktorí žijú alebo žili v centrách pre deti a rodiny alebo v Domove na polceste. Jeho cieľom je pomôcť im postaviť sa na vlastné nohy a ukázať, že aj oni majú čo ponúknuť spoločnosti. Zapojiť sa bolo jednoduché – stačilo odpovedať na niekoľko otázok o svojich silných stránkach a plánoch do budúcnosti. Oblasti talentu pritom neboli nijak obmedzené. Mohlo ísť o spev, tanec, programovanie, výtvarné umenie, športové úspechy, ale aj praktické zručnosti či prípravu na budúce povolanie.

Pozvanie do odbornej poroty prijali spolu s Renátou Názlerovou a Jiřím Plíškom aj Mária Marcinová, riaditeľka odboru vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Branislav Petrík, štátny radca Sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestského rozvoja Ministerstva dopravy SR, Timea Selnekovičová, riaditeľka CDR Bernolákovo a Tomáš Smatana, riaditeľ CDR Prievidza.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na stránke https://www.pss.sk/predved-svoj-talent/

