Projekt Lesopark Žilina sa blíži do finále: KOOPERATIVA obyvateľom mesta poskytne 121 nových nájomných bytov

Portfólio nehnuteľností poisťovne už čoskoro doplnia tri bytové domy komplexu Lesopark Žilina s kapacitou 121 bytových jednotiek. Poisťovňa ich do konca roka odovzdá do systému štátom podporovaného nájomného bývania. Obyvatelia Žiliny a jej okolia tak dostanú do užívania rezidenčný projekt, ktorý pomáha riešiť dlhodobý nedostatok možností nájomného bývania v metropole severného Slovenska.

Poisťovňa KOOPERATIVA aktuálne dokončuje v Žiline dlho očakávaný projekt Lesopark Žilina, ktorého výstavba začala v lete 2023. Spolu 121 jedno- až troj-izbových bytov určených na prenájom prechádza aktuálne procesom zariaďovania. Súčasťou projektu, situovaného v atraktívnej lokalite za obchodným centrom Dubeň a v blízkosti Žilinskej univerzity, je aj 149 garážových miest a dva komerčné priestory s prenajímateľnou plochou 155 štvorcových metrov.

Lesopark Žilina sa, po bratislavských Ovocných sadoch, stáva druhým rezidenčným projektom, prostredníctvom ktorého najväčšia poisťovňa na Slovensku sprístupňuje svoje byty nájomcom v spolupráci s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania.

Kooperativa lesopark zilina 1.jpg
Foto: KOOPERATIVA

„V našej poisťovni dlhodobo staviame na stratégii investovania do výstavby nehnuteľností. Portfólio nájomných bytov vnímame ako stabilnú a zodpovednú investičnú príležitosť, ktorá nám umožňuje efektívne diverzifikovať zdroje a zároveň prináša reálny spoločenský prínos v podobe dostupného bývania,“ uvádza Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA. „Spolupráca s Agentúrou štátom podporovaného bývania nám otvára nové možnosti, ako tieto investície pretaviť do konkrétnych projektov s pozitívnym dopadom na komunitu. Ako prvý súkromný partner tejto iniciatívy postupne odovzdávame naše nájomné byty obyvateľom, ktorí na túto formu bývania dlho čakali.“

Záujemcovia o dlhodobý prenájom s regulovaným nájomným v Žiline sa budú môcť do bytových domov nasťahovať na základe Agentúrou schválenej žiadosti v priebehu budúceho roka.

„Projekt Lesopark Žilina je druhým projektom, ktorý poisťovňa KOOPERATIVA vkladá do systému štátom podporovaného nájomného bývania, pretože tento model je funkčný, prínosný a všeobecne prospešný. V spolupráci so silným partnerom prinášame obyvateľom Žiliny desiatky dostupných bytov s regulovaným nájomným, ktoré im poskytnú istotu a dlhodobú stabilitu s regulovaným nájomným. Našou víziou je rozširovať tento model aj do ďalších slovenských miest, aby sa stal plnohodnotnou alternatívou k hypotékam či komerčnému prenájmu,“ uviedla Eva Lisová, generálna riaditeľka AŠPNB.

Kooperativa lesopark zilina 3.jpg
Foto: KOOPERATIVA

KOOPERATIVA napreduje vo svojej dlhodobej stratégii investovania do nehnuteľností

Poisťovňa KOOPERATIVA vstúpila ako prvý súkromný partner do schémy štátom podporovaného nájomného bývania na základe aktuálne uzatvoreného a potvrdeného dodatku k investičnej zmluve s Agentúrou štátom podporovaného nájomného bývania. Okrem plánovaného odovzdania bytov v projekte Lesopark Žilina a už prebiehajúceho procesu prenájmu bytov v bratislavskom projekte Ovocné sady v spolupráci s Agentúrou sa poisťovňa venuje aj poskytovaniu priameho prenájmu bytov. Deje sa tak už v Košiciach a Trnave, kde KOOPERATIVA komerčne prenajíma 111 bytov. Ďalších 273 bytov plánuje poisťovňa prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti postaviť v Nitre.

Bytov na prenájom, ktoré ponúkajú väčšiu mieru flexibility, slobody aj finančnej dostupnosti, je na Slovensku dlhodobo nedostatok. Poisťovňa KOOPERATIVA vyvíja v rámci svojich investičných projektov aktívne kroky k rozšíreniu tohto segmentu na domácom trhu už od roku 2017. Opiera sa pritom o skúsenosti materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá patrí medzi vedúce spoločnosti v tejto oblasti v Rakúsku.

