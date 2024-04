Projekt Labutia pieseň s Táňou Pauhofovou a Janou Oľhovou prinesie chuť žiť

Verím, že divák z predstavenia odíde s veľkou chuťou žiť, hovorí o projekte Schwanengesang D957/Labutia pieseň herečka Táňa Pauhofová, ktorá v ňom spolu s Janou Oľhovou stvárňuje hlavnú úlohu. Projekt Schwanengesang D957/Labutia pieseň spája činohru s operným umením a otvára tému čo prežíva človek trpiaci onkologickým ochorením. Premiéru bude mať už tento týždeň, 17. a 18. apríla v Slovenskej národnej galérii.

Autorský projekt Schwanengesang D957/Labutia pieseň režiséra a speváka Petra Mazalána má podobu inscenovaného koncertu. Citlivým a dokumentárnym spôsobom zobrazuje osud 35-ročnej ženy, ktorej diagnostikovali rakovinu prsníka.

Do tejto úlohy obsadil Táňu Pauhofovú, jej matku stvárňuje Jana Oľhová, ktorá s Petrom Mazalánom už v minulosti spolupracovala aj na iných projektoch. Dialógy medzi matkou a ťažko chorou dcérou do inscenácie napísala dramatička Jana Bodnárová.

„S Táňou spolupracujem prvýkrát. Hľadal som herečku, ktorá je vekovo príbuzná mojej sestre, vyzerá veľmi lyricky a zároveň je to osobnosť, ktorá do projektu dokáže vrásť intelektuálne viac ako formálne. Táňa taká je, a táto spolupráca je veľmi inšpiratívna. Jana Oľhová je pre mňa tvorkyňa, ktorá žije hlbokým vnútorným svetom. Výborne pracuje aj mimo javiska, je to veľká profesionálka. Veľa vecí aj sama herecky naformuluje, často práve od nej prichádza detailné dotváranie výrazov, a vždy je to dokonalé, „ hovorí o spolupráci s herečkami Peter Mazalán.

Peter Mazlán. Foto: Jakub Gulyas

Mazalán pri projekte Schwanengesang D957/Labutia pieseň vychádzal zo skutočného príbehu svojej sestry Veroniky, ktorá je zároveň matkou autistického chlapca. Ona sama svoje onkologické ochorenie, našťastie, úspešne prekonala.

„Nie je to ľahký príbeh. Každý, kto sa s niečím takýmto stretne, sa zrazu ocitne pred celou škálou emócií, nie veľmi pozitívnych. My ako herečky teraz máme možnosť sa toho dotknúť zvonku, pustiť si to dovnútra a odovzdať divákovi. Čím sa to však pre mňa začalo a aj sa končí je obrovský obdiv k ľuďom ako je Veronika, ktorá mala odvahu zdieľať svoj vlastný príbeh, odvahu bojovať a nestratiť chuť žiť,” hovorí o projekte Táňa Pauhofová.

„Napriek tomu, že sa toto divadlo venuje ťažkým témam, inscenácia neprináša mrchavú ťažobu, skôr naopak, dávame nádej. Vnímam ako veľmi pozitívne sa aj na bolestivé veci pozrieť, lebo keď ich spoznáme, môžeme sa menej báť a môže sa nám uľaviť a nakoniec divák z tohto predstavenia môže odchádzať s veľkou chuťou žiť,” dodáva herečka.

Táňa Pauhofová. Foto: Stanka Topoľská

Piesne Franza Schuberta z cyklu Schwanengesang, ktorý je jeho posledným veľkým dielom, zaspieva namiesto avizovaného Pavla Bršlíka sám autor projektu Peter Mazalán v sprievode klaviristu Petra Pažického. Motívmi Schubertom zhudobnených básní sú túžba po živote, odchody a hľadanie milovaného človeka.

Na projekte s Petrom Mazálánom spolupracujú: Robert Bayer (dramaturgia), Jozef Čabo, a Jan Ptačin (projekcia, svetlo), Dalibor Kocian Stroon (soundart), Peter Fröhlich a Jakub Gulyás (foto, video) a Matej Lacko (vizuál).

Cieľom projektu Schwanengesang D957/Labutia pieseň je tiež podpora osvety o preventívnych prehliadkach a ich význame pri včasnej diagnostike onkologických ochorení.

Premiéry sa budú konať 17. a 18. apríla v kinosále Slovenskej národnej galérie. Vstupenky sa dajú zakúpiť online tu. Neskôr dielo zaznie aj 9. júna na Košickej hudobnej jari. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jana Oľhová. Foto: Peter Hurai

