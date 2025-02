Progresívne Slovensko označilo Ficovu vládu za antisociálnu, vyčíta jej konsolidáciu či pretrvávajúcu generačnú chudobu

Svetový deň sociálnej spravodlivosti je podľa Progresívneho Slovenska príležitosťou nastaviť zrkadlo vláde Roberta Fica, ktorú poslanci klubu označili za antisociálnu.

Podpredsedníčka strany Simona Petrík vyhlásila, že vláda, ktorá by skutočne dbala na občanov, by nenechala niesť bremeno konsolidácie len na pleciach ľudí, a to ani v najhorších časoch.

Sociálna a ekonomická neistota

„Vidíme 14 rokov prehlbovania sociálnej a ekonomickej neistoty. Milión ľudí je ohrozených chudobou. Jednorodičia, osamelí seniori, veľké rodiny a mladí ľudia čelia najväčším existenčným problémom. Ficova vláda však neurobila nič, aby ich ochránila. Kvôli zbabranej konsolidácii nás čaká ďalšie zdražovanie,“ zdôraznila Petrík.

Poslankyňa PS Veronika Veslárová upozornila na zanedbávanie zdravotne znevýhodnených ľudí, ktorých je na Slovensku 870-tisíc. Podľa Veslárovej však vláda na nich zabudla.

„Dohovor OSN o ich právach sa u nás nenapĺňa. Bezbariérové školy a práca sú výnimkou, rušia sa miesta v sociálnych podnikoch a príspevky opatrovateľom. Štát ich doslova ženie na hranicu chudoby,“ doplnila.

Chudoba a diskriminácia menšín

Ingrid Kosová z PS poukázala na pretrvávajúcu generačnú chudobu a diskrimináciu menšín. „Komisár Rady Európy poukázal na zlé podmienky Rómov a ich diskrimináciu na Slovensku, za čo krajina čelí aj žalobe. Namiesto riešenia chce však minister Tomáš Drucker len premenovať segregované školy na národnostné a minister Erik Tomáš odoberie dávky rodičom, ktorí odmietnu pracovať. Tým ešte prehĺbia chudobu tejto menšiny,“ dodala Kosová.

Poslankyňa Európskeho parlamentu Veronika Cifrová Ostrihoňová uviedla, že chudoba nie je pre Roberta Fica prioritou. „Ťahá nás preč z EÚ – hoci práve tam pracujeme na riešeniach, ktoré môžu pomôcť aj tým najzraniteľnejším na Slovensku. Od vyrovnávania platových a dôchodkových rozdielov medzi ženami a mužmi cez zvyšovanie dostupnosti bývania aj lepšie podmienky pre zdravotne znevýhodnených,” zakončila ktirtiku vlády Ostrihoňová.