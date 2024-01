Progresívne Slovensko chce obmedziť pôsobnosť generálneho prokurátora, nevhodne vraj supluje aj činnosť súdov

Poslanci hnutia Progresívne Slovensko chcú obmedziť pôsobnosť generálneho prokurátora. Vyplýva to z novely Trestného poriadku, o ktorej by poslanci parlamentu mohli začať rokovať na januárovej schôdzi so začiatkom 30. januára.

Svojvoľné a nedôvodné intervencie Žilinku

Cieľom zmeny je taktiež zmenšiť priestor na svojvoľné alebo nedôvodné intervencie generálneho prokurátora do vyšetrovania trestnej činnosti a umožniť súdny prieskum jeho rozhodnutí vydaných na základe paragrafu 363 Trestného poriadku.

„Inštitút zrušenia právoplatného rozhodnutia podľa paragrafu 363 poskytuje generálnemu prokurátorovi kompetenciu zrušiť ktorékoľvek rozhodnutie iného prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, pričom proti jeho rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok. Takáto právna úprava poskytuje generálnemu prokurátorovi neadekvátnu právomoc, ktorá môže byť veľmi jednoducho zneužitá,“ uvádza sa v predloženom materiáli.

Pochybné rozhodnutia prokurátora

Podľa poslancov využíva generálny prokurátor svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z paragrafu 363 aj na pochybné rozhodnutia, pričom nemiestne a nevhodne supluje činnosť súdov.

„Pochybné rozhodnutia boli urobené aj v spoločensky významných kauzách, ktoré boli ostro sledované médiami a kde svojvoľné alebo nedostatočné odôvodnené zrušenie obvinení vyvolalo negatívne reakcie v spoločnosti,“ tvrdia progresívci. Odpor odbornej verejnosti vyvolalo aj rozhodnutie aplikácie paragrafu 363 v prípade, keď ešte nebolo vznesené obvinenie.