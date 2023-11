Programové vyhlásenie vlády je podľa progresívcov vágny a nekonzistentný dokument, chýbajú aj rámcové termíny (video)

Strana Progresívne Slovensko (PS) nepodporí programové vyhlásenie vlády. Na stredajšej tlačovej konferencii to skonštatoval podpredseda strany Michal Truban. Podľa neho to nie je kvalitný dokument a je otázne, či sa z neho vôbec niečo podarí zrealizovať.

V oblasti hospodárstva, podnikania a inovácií chýbajú rámcové termíny alebo ciele. „Viaceré opatrenia sú formulované len ako také želania,“ hovorí Truban.

Vyhlásenie nerieši najväčšie výzvy

Programové vyhlásenie vlády podľa Trubana nijako nerieši tie najväčšie výzvy, aby ľudia na Slovensku mohli mať vyššie mzdy a dôchodky. Malé a stredné podniky zároveň zaostávajú so zavádzaním technológií a trpia tak produktivitou práce. Chýba aj vzdelávanie podnikateľov.

„Investori musia vidieť bezpečnú destináciu pre svoje investície. Keď to neuvidia, pôjdu inde,“ myslí si Truban. A to sa podľa neho týka aj mladých talentovaných ľudí, ktorí keď uvidia, že krajina nefunguje, pôjdu do zahraničia. „Oni majú na výber a môžu byť konkurencieschopní vo svete,“ domnieva sa Truban.

Vláda hazarduje s dôverou investorov

Ekonomický expert Progresívneho Slovenska Štefan Kišš považuje programové vyhlásenie za vágny a nekonzistentný dokument. „Dobrý manažér by mal vedieť, koľko jeho plán stojí,“ povedal Kišš. Takéto údaje by mali byť verejné a mali by sa o nich viesť diskusie.

Vláda neponúka podľa neho nádej pre napredovanie krajiny. Je potrebné naštartovať ekonomiku a konsolidácia verejných financií je v programovom vyhlásení podľa Kišša nedostatočná. „Vláda hazarduje s dôverou investorov,“ dodal Kišš.